Carrefour rusza z zaskakującą promocją. 150 zł za koszyk warty 1,5 tys. zł

Czytaj więcej Handel Spór o przejęcie sieci handlowej na Węgrzech. Walczą zięć Orbana i Rosjanie Komisja Europejska zajęła się skargą Austriaków, którzy uważają, że rząd węgierski siłą chce przejąć sieć supermarketów Spar. Jest to kolejna odsłona w dążeniach węgierskiego rządu do pozbywania się zagranicznego kapitału.

– Carrefour od lat słynie z ciekawych i niestandardowych akcji marketingowych oraz bardzo głębokich promocji. Przeniesienie akcji koszyków niespodzianek z Francji do Polski to kolejny przykład takich działań. Każdy z 20 sklepów biorących udział w naszej akcji indywidualnie dobiera produkty do koszyków i w każdym z nich będą się one różniły – wyjaśnił Sylwester Mroczek, menedżer działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska, cytowany w komunikacie.