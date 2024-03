Zakupy na Wielkanoc nieco tańsze niż przed rokiem

Słodycze pod presją kakao

– Producenci słodyczy czekoladowych są pod ogromną presją kosztową. Ceny kakao na światowych giełdach osiągają bardzo wysokie poziomy, niezwykle trudno jest oszacować, w którym momencie ten wzrost się zatrzyma. Jeszcze rok temu mówiliśmy o cenach na poziomie 2 tys. funtów za tonę, teraz jest to ponad 8 tys. Sytuacja związana z kluczowym surowcem do produkcji czekolady przełoży się w najbliższym czasie na ceny produktów w sklepach – wyjaśnia Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierowniczka komunikacji korporacyjnej i ESG w firmie Wedel.

Przed trudnymi decyzjami cenowymi stają wszyscy producenci słodyczy czekoladowych – nie tylko w Polsce. Nasz kraj to aktualnie największy rynek słodyczy w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego wartość w okresie luty 2022 – marzec 2023 osiągnęła 11 mld zł, jest to wzrost o 12,9 proc. rdr. Jednak w ujęciu ilościowym zanotowaliśmy spadek o 1,4 proc. do 209,5 tys. ton.

– Mimo obecnych zawirowań, w długiej perspektywie nasz rynek słodyczy ma przed sobą optymistyczne prognozy. Wpływa na to rosnąca konsumpcja, która do 2026 roku ma się zwiększyć do 6,4 kg czekolady na osobę – z obecnych 5,8 kg – jak i skuteczne zwiększanie sprzedaży na rynkach zagranicznych – dodaje.