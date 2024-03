Biedronka atakuje Lidla w walce o VAT. Kto zamrozi więcej cen?

- Naszym głównym celem jest oferowanie klientom wysokiej jakości produktów w niskiej, atrakcyjnej cenie. Konkurencyjna oferta w każdym sklepie naszej sieci jest taka sama – we wszystkich obiektach oferujemy tak samo niskie ceny – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, rzeczniczka Lidl Polska. - Oferowanie niskich cen to jedno z naszych działań, które podejmujemy, aby chronić budżety polskich gospodarstw domowych. Wśród innych naszych aktywności można wymienić inne akcje promocyjne oraz oferty dla użytkowników aplikacji — dodaje.

Lidl nie podał informacji o czasowym charakterze tej akcji promocyjnej, co dla klientów jest zdecydowanie dobrą wiadomością. Kaufland także zapowiedział, że zamraża VAT na żywność, a akcja dotyczy ponad 10 tys. produktów, czyli najwięcej spośród ostatnio ogłoszonych przez inne sieci. Niemniej firma także zapowiedziała już czasowy charakter akcji, która potrwa od 1 do 30 kwietnia br. Inne duże sieci na razie nie ogłosiły podobnych akcji w zwiazku ze zmianami w podatku VAT.



Polacy oczekują ostrej wojny cenowej

Jak widać wojna cenowa z Biedronką ma się doskonale i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Co więcej jest to zgodne z oczekiwania konsumentów, bowiem aż 55,5 proc. dorosłych Polaków oczekuje zaostrzania wojny cenowej między sieciami dyskontowymi, choćby po to by móc taniej zrobić wielkanocne zakupy.

Jedynie 22,1 proc. ankietowanych nie ma takich oczekiwań odnośnie konfliktu cenowego miedzy największymi sieciami handlowymi w Polsce - wynika z badania UCE Research i Grupy Offerista.

Z badania wynika, że najbardziej na zaostrzoną walkę sieci liczą Polacy w przedziale wiekowym 45-55 lat oraz 35-44 lat, są to też głównie mieszkańcy z jednej strony miast średnich jak i największych aglomeracji.