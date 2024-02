Kto najbardziej kocha Walentynki? Handel i branża luksusowa

- Wino jest popularnym napojem podczas Walentynek, chociaż nie jest to najpopularniejszy napój alkoholowy w Polsce – mówi Olena Rogulis, konsultant Euromonitor International. Pod względem spożycia per capita, piwo pozostaje wiodącym napojem alkoholowym w kraju, a wina musujące przewyższają sprzedaż win spokojnych, zarówno pod względem ilości, jak i wartości sprzedaży. Ten trend utrzyma się też w 2024 roku. Popularność w Polsce zyskują lekko gazowane wina aromatyzowane o niskiej zawartości alkoholu, zwłaszcza wśród młodszych dorosłych. - Co więcej, coraz więcej konsumentów wybiera bezalkoholowe alternatywy dla wina, co zmienia tradycyjny rynek i strategie głównych graczy rynkowych w Polsce – mówi Olena Rogulis.

Według danych Euromonitora, w roku 2024 w Polsce sprzedaż wina przekroczy 313 mln litrów i wzrośnie o 3,2 proc., natomiast rynek towarów luksusowych wzrośnie do 43 mld zł, co oznacza skok aż o 27 proc. po bardzo słabym roku 2023, gdy branża ta wręcz skurczyła się o 1,7 proc. Cała Europa kocha luksus, ten rynek na naszym kontynencie będzie wart, dzięki wzrostowi o 12 proc. w ujęciu rocznym, aż 293 mld euro, czyli ok. 1,2 biliona zł.

Sama sprzedaż czekolady w Polsce to wartość 12,5 mld zł w ubiegłym roku, a w tym zbliży się nawet do 13 mld zł. Na rynku europejskim ta wartość na rok 2024 szacowana jest na 56 mld euro.

Plaga samotności

Na świecie osoby samotne, rozwiedzione i owdowiałe stanowią aż 53 proc. wszystkich konsumentów. Nie są oni jednak straceni dla handlu — osoby te prawdopodobnie kupią prezenty walentynkowe dla siebie, przyjaciół lub zwierząt domowych. Świetnie (zdaniem analityków, nie dietetyków) nadaje się do tego czekolada, a branża szykuje innowacje specjalnie pod kątem Walentynek.

Gospodarka globalna przeżywa trudny czas, a zwykli ludzie także nie mają wiele okazji do optymizmu w czasach powolnego wzrostu i wysokiej inflacji, z ciągłą presją energetyczną, rosnącymi kosztami kapitału, napięciami na rynku pracy, a także, odczuwalnym w Europie Środkowo-Wschodniej jak nigdzie indziej — ryzykiem geopolitycznym.

To odbija się na zachowaniach konsumentów. Jednak rynek dóbr luksusowych nadal wykazuje odporność.