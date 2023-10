Polacy oszczędzają, jak się da. Także dzięki kartom na punkty

Do 90 proc. wzrósł odsetek uczestników programów lojalnościowych posiadających ich aplikacje mobilne (aż 96 proc. w grupie wiekowej 18-25 lat). Korzysta z nich – najczęściej w trakcie robienia zakupów – 92 proc. użytkowników programu Żappka, 87 proc. Lidl Plus i 79 proc. Klubu Rossmann, ale tylko połowa uczestników programu Moja Biedronka. Jednocześnie aplikacja ma największą bezwzględną liczbę użytkowników, a uczestnicy programu należą do najbardziej aktywnych.