Cios w chińskie przewozy towarowe

W tym przypadku w memorandum planowany jest zakaz przewożenia amerykańskich towarów chińskimi statkami oraz ograniczenia w ich dostępu do terminali w USA.

Gdyby rzeczywiście doszło do mocnego uderzenia ze strony Amerykanów w chińskie przewozy, efekty byłyby szybko widoczne. To dlatego akcje Cosco Shipping Holdings Co, które zresztą zostały wpisane na „czarną listę” amerykańskiego Departamentu Obrony, spadły w poniedziałek na giełdzie w Hongkongu o 8,3 proc. Natomiast notowania Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. na giełdzie w Singapurze potaniały o prawie 9 proc.

Chińczycy liczyli na inny rozwój sytuacji

Amerykańskie memorandum to dowód, że Donald Trump rozprawę z Chińczykami dopiero zaczyna. Już wcześniej nałożył na cały chiński import 10-procentowe cła, które wicepremier He Lifeng określił jako powód do „poważnych obaw”. Rozmawiał już o tym z amerykańskim sekretarzem handlu Scottem Bessetem, który ze swojej strony wyraził zaniepokojenie „brakiem gospodarczej równowagi”.

Chińska nadwyżka w handlu z USA wyniosła w 2024 roku 295 mld dolarów. Ale informacje ujawnione z memorandum zaskakują. Jeszcze w ostatnim tygodniu Donald Trump wyraził opinię, że porozumienie z Chinami w tej sprawie jest jak najbardziej możliwe. Chociaż jeszcze wcześniej groził nałożeniem 60-proc. ceł na wszystkie towary sprowadzane z Chin, co praktycznie spowodowałoby wygaszenie wymiany handlowej między tymi krajami.

Już wprowadzone amerykańskie cła mają być karą nałożoną na Chińczyków, których Donald Trump oskarża o przemyt fentanylu.