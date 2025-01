Kiedyś społeczeństwo słuchało ekspertów. Jednym wierzyło, innym nie, ale była debata. Co się stało?

Swego czasu społeczeństwo było kształtowane przez mainstreamowe media. Każdy wracał do domu, otwierał telewizor i patrzył, co tam mówią. Pamiętam, w Ameryce zawsze oglądałem CBS Evening News Waltera Cronkite’a. O 18.30 wszystkie ekrany były włączone. Tam nie było żadnych głupot. Były różne poglądy, trochę w prawo, trochę w lewo, ale to wszystko się trzymało w granicach racjonalności. Kiedy pojawiły się serwisy społecznościowe, ludzie porzucili media mainstreamowe. Większość ich nie używa, bo wydają się nudne i męczące. Powiedzmy sobie szczerze: dla przeciętnego człowieka, który ma na ekranie 15 najróżniejszych obrazków, co chwila się coś dzieje, jakiś skandal, jakiś spisek, to właśnie jest zabawne. Ludzie szukają nie wiedzy i informacji, tylko rozrywki. Oferując im rozrywkę, można im wcisnąć prorosyjskiego kandydata na prezydenta [jak w Rumunii – red]. Zwłaszcza jeżeli to robią wysokiej klasy fachowcy z Moskwy. A nawet jeżeli tych fachowców z Moskwy aż tylu nie ma, to sam łoskot mediów społecznościowych powoduje, że ludzie tracą zdrowy rozsądek.

Z naszych badań wynika, że najważniejszym motorem działania ludzi w gospodarce i w polityce są emocje, a nie racjonalność

Co z tym można zrobić?

Wydaje się, że może pomóc dobre wykształcenie. Dobra szkoła i dobre uczelnie. I nas stać na to, możemy to zrobić, ale to potrwa, zanim przyniesie efekt w postaci racjonalnego myślenia licznych grup ludzkich. Na razie niestety musimy się przygotować na narastające fale irracjonalizmu.

W Akademii Leona Koźmińskiego to badacie. Coraz więcej racjonalnych krajów staje się emocjonalnymi.

Krótko mówiąc, z naszych badań wynika, że najważniejszym motorem działania ludzi w gospodarce i w polityce są emocje, a nie racjonalność.