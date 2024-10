Polacy niezbyt wierzą w odpowiedzialne działania rządu i firm

Globalnie tylko niespełna połowa ogółu badanych (49 proc.) zdecydowałoby się wycofać z inwestycji – sprzedać akcje lub udziały spółki po informacji o jej nieetycznych praktykach. W dodatku ponad jedna piąta inwestorów dokupiłaby wtedy akcje firmy.

Ogólną średnią etycznych deklaracji zawyżają zapewnienia prawie dwóch trzecich inwestorów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kolumbii oraz ponad połowy z USA. W Europie inwestorzy nie są tak skorzy do karania nieuczciwych praktyk – na czele z Niemcami (tylko 34 proc. wycofałoby się z inwestycji ze względów etycznych). Niewiele lepiej jest we Francji i w Hiszpanii (37 proc.). Na tym tle całkiem nieźle wyglądają polscy inwestorzy, wśród których 40 proc. sprzedałaby akcje nieetycznej spółki, choć 25 proc. zwiększyłoby swoje zaangażowanie. Być może licząc, że po kryzysie wizerunkowym jej akcje pójdą w górę.

Banki z najlepszą oceną

Pod względem prowadzenia biznesu w odpowiedzialny sposób zgodny z zasadami ESG, najlepsze oceny zdobył w tym roku w Polsce sektor finansowy wraz z bankami, co zdaniem ekspertów SEC Newgate może trochę dziwić w kontekście dyskusji o wysokich kosztach kredytów hipotecznych. Tymczasem najwięcej (49 proc). polskich respondentów wystawiło finansom i bankowości wysoką ocenę, dzięki czemu sektor wyprzedził ubiegłorocznego lidera, branżę e-commerce. Wśród najlepiej ocenianych znalazła się też branża turystyczna (z wyłączeniem linii lotniczych) - wysoko oceniona przez 47 proc. badanych awansowała na trzecie miejsce z ósmego przed rokiem. Wyraźnie zyskały też w opinii Polaków edukacja i branża urody – docenione przez 47 proc. badanych zamykają pierwszą piątkę sektorów, które najlepiej wypadły pod względem zrównoważonego podejścia do biznesu. Co więcej, w tym roku odsetek najwyższych ocen wzrósł o 10 pkt. proc.

- Jednak mimo obserwowanej poprawy, nawet najlepiej oceniane branże osiągnęły maksymalnie 49 proc. zaufania, co pokazuje, że nadal istnieje duże pole do poprawy – zaznacza Zofia Bugajna-Kasdepke, prezeska SEC Newgate CEE. Spore pole do poprawy jest w kwestii komunikacji działań w obszarze ESG, choć jest to grząski grunt, szczególnie w Polsce. Jak przyznają eksperci SEC Newgate, w polskim badaniu widać pewien przesyt informacjami na temat ESG, przy czym sam skrót kojarzy ledwie 9 proc. badanych (na świecie 21 proc.).

Obawy o greenwashing

Podczas gdy ogólny odsetek osób deklarujących duże zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju wzrósł w ciągu ostatniego roku z 29 do 31 proc., to nad Wisłą zmalał z 28 do 25 proc. Zdecydowana większość badanych na świecie (73 proc.) i w Polsce (69 proc.) zgadza się co do tego, że firmy powinny bardziej przejrzyście komunikować swoje działania i wyniki w zakresie ESG. Jednocześnie ponad dwie piąte respondentów nie ma zaufania do deklaracji firm na temat ich osiągnięć w tym obszarze, a jeszcze większa grupa (63 proc. na świecie i 54 proc. w Polsce) uważa, że problemem jest greenwashing.

- Wielu ludzi nie ufa deklaracjom firm na temat ESG i uważa, że firmy skoncentrowane na inicjatywach ESG są zbyt zorientowane politycznie. Potrzebne jest więc przemyślane podejście do przezwyciężenia sceptycyzmu – zaznacza Zofia Bugajna-Kasdepke.