W te wakacje można będzie załapać się na sowite wypłaty z zysków. Pod warunkiem, że nie przegapimy dnia ustalenia prawa do dywidendy. W lipcu i sierpniu przypada on aż w 42 spółkach. Łącznie wypłacą akcjonariuszom ponad 11 mld zł. Zdecydowana większość już została zatwierdzona przez walne zgromadzenia.

Reklama Reklama

Dywidendy. PKO BP i reszta

Pod względem nominalnej kwoty dywidendy, która ma trafić do akcjonariuszy, bezkonkurencyjny jest PKO BP, który na jej wypłatę przeznaczy niemal 7,7 mld zł (75 proc. rekordowego zysku netto za 2025 r., czyli maksymalny poziom, na jaki bank mógł sobie pozwolić mając na uwadze zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego). Tym samym będzie to najwyższa wypłacona dywidenda w historii banku. Największy rodzimy kredytodawca może sobie pozwolić na sowitą wypłatę, gdyż ma za sobą rekordowy rok pod względem zysku (wynik netto przekroczył 10 mld zł). Jego akcjonariusze mogą liczyć na stopę dywidendy blisko 6 proc. W poprzednim roku na każdą akcję wypłacono 5,48 zł, a dwa lata wcześniej było to 2,59 zł. By partycypować w zyskach, warto pamiętać, że dzień prawa do dywidendy przypada 5 sierpnia, a jej wypłata nastąpi 13 sierpnia 2026 r.

Powody do zadowolenia mogą mieć w tym roku posiadacze akcji GPW. W ostatnich latach operator krajowej giełdy nie tylko regularnie dzielił się zyskiem, ale z roku na rok kwota wypłat była zwiększana. W tym roku trend ten zostanie podtrzymany, ponieważ decyzją walnego zgromadzenia do podziału między akcjonariuszy trafi prawie 143 mln zł, czyli na każdą akcję przypadnie po 3,40 zł, co daje stopę dywidendy blisko 4 proc.

Czytaj więcej Media PTWP dzieli się zyskiem i zmienia program motywacyjny Zwyczajne Walne Zgromadzenie PTWP SA, które odbyło się 25 czerwca 2026 r., zdecydowało o przeznaczeniu 9,5 mln zł na dywidendę za rok 2025. Oznacza...

Swoich akcjonariuszy tradycyjnie dopieszczają deweloperzy, którzy w ostatnich latach przyzwyczaili ich do sowitych wypłat z zysku, idących w górę w ślad za rosnącymi wynikami. W kilku przypadkach można jeszcze załapać się na dywidendy. Pod względem wskaźnika wypłaty pozytywnie wyróżnia się Atal. Zamierza wypłacić 4,50 zł na akcję. To wprawdzie nieco niższa wypłata niż przed rokiem i dwa lata temu, ale można za to liczyć na atrakcyjną stopę dywidendy na poziomie 7,4 proc. W przypadku Archicomu stopa dywidendy wynosi już tylko 3,5 proc. Walne zgromadzenie dewelopera uchwaliło dywidendę w wysokości 1,80 zł na akcję. Na wypłatę łącznie przeznaczono 105,3 mln zł. Poza wspomnianym Atalem na stopę dywidendy powyżej 7 proc. można jeszcze liczyć tylko w przypadku Ipopemy, Xplusa i Playwaya. Ponad 6 proc. oferują Ultimate Games, Instral Kraków, Kino Polska i Atende.

Dywidendowe pewniaki i nowicjusze

Atrakcyjne dywidendy szykują się także w wybranych spółkach przemysłowych. Wiele firm z tego sektora od lat regularnie dzieli się zyskami. Swoich akcjonariuszy nie zawiedzie w tym roku Grupa Kęty, która łącznie wypłaci 483 mln zł, stanowiących 87 proc. ubiegłorocznego zysku netto, co daje wypłatę 48,97 zł na akcję i stopę dywidendy wynoszącą ok. 4,1 proc. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 19 sierpnia, a jej wypłata będzie zrealizowana w dwóch transzach: 3 września (16,33 zł na akcję) oraz 4 listopada (32,64 zł na akcję). Spółka może się pochwalić długoletnią tradycją wypłat dywidendy, przeznaczając na nią wypracowane zyski niemal nieprzerwanie od 2001 r. Obowiązująca strategia Grupy Kęty zakłada utrzymanie w latach 2025–2029 stabilnej polityki dywidendowej, zgodnie z którą wypłacane będzie akcjonariuszom 60–100 proc. skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku poprzednim. W strategii przyjęto założenie wypłaty średniorocznie 85 proc. skons. zysku netto w formie dywidendy. Z zysku za 2024 r. Grupa Kęty wypłaciła 55,50 zł (łącznie 544,8 mln zł) dywidendy na akcję.

Bardzo atrakcyjnie wygląda propozycja Agory, gdzie akcjonariusze mogą liczyć na stopę przekraczającą 5,5 proc. Do podziału między akcjonariuszy spółka planuje przeznaczyć ponad 23 mln zł. W efekcie na każdą akcję przypadnie po 0,5 zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Na wyższą wypłatę niż rok wcześniej mogą liczyć akcjonariusze Unimotu, gdzie zarząd porozumiał się z większościowym akcjonariuszem już przed czerwcowym walnym zgromadzeniem i przychylił się do jego prośby o wypłatę 6,50 zł na walor wobec pierwotnych planów zakładających 6 zł. Finalnie wypłata wyniesie łącznie ponad 53 mln zł.

Wyjątkowo hojny w tym roku jest Torpol. Walne zatwierdziło propozycję zarządu dotyczącą przeznaczenia na wypłatę dywidendy niemal całego zeszłorocznego zysku, co oznacza rekordowy w historii spółki transfer gotówki do akcjonariuszy w kwocie blisko 78 mln zł. Oznacza to najwyższą w historii wypłatę 3,39 zł na akcję i wskaźnik na poziomie ok. 5 proc. Tegoroczna dywidenda będzie wyraźnie powyżej założeń wynikających z polityki dywidendowej spółki, co zarząd uzasadnił bardzo dobrą kondycją płynnościową budowlanej grupy oraz silną pozycją rynkową i stabilną sytuacją operacyjną.

Dużą niespodziankę sprawiła inwestorom Żabka, która po raz pierwszy w swojej historii podzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Do ich kieszeni łącznie trafi prawie 125 mln euro (ok. 535 mln zł), czyli 0,12 euro (ok. 53 grosze) na akcję. W tym przypadku stopa dywidendy nie przekracza jednak 2 proc. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 27 lipca, a jej wypłaty 31 lipca.