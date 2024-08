Załamanie na światowych giełdach. Inwestorzy przestraszeni recesją w USA

Sąd: prawo zarodka do życia jest ważniejsze od tego, co myśli ojciec

Prawo zarodka do życia i do urodzenia przez matkę genetyczną jest ważniejsze od prawa do wychowania w pełnej rodzinie oraz od autonomii ojca do decydowania o swojej prokreacji – uznał Sąd Rejonowy w Radomiu.