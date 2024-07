Nie zanosi się na nowe programy lojalnościowe dla akcjonariuszy

Spośród spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa ciągle funkcjonujące programy lojalnościowe dla akcjonariuszy mają za to Orlen i PZU. „Na koniec czerwca do programu Orlen w Portfelu należało ponad 25 tys. uczestników, co stanowi wzrost o ponad 2,5 tys. uczestników od początku roku. Osoby aktywnie korzystające z rabatów stanowią ponad 72 proc. wszystkich uczestników programu, co w większości wynika z okresu przynależności do programu, który pozwala na uzyskanie uprawnień do zniżek” – informuje zespół prasowy spółki. W ramach przygotowanej oferty można otrzymać na stacjach Orlenu rabaty na zakup paliwa, a także na ofertę pozapaliwową. W 2023 r. blisko 60 proc. transakcji dokonywanych z użyciem karty Orlen w Portfelu dotyczyło oferty paliwowej. W tym czasie uczestnicy zatankowali prawie 7,5 mln l paliwa, a uzyskane przez nich zniżki wyniosły blisko 940 tys. zł. Warunkiem skorzystania z bonusów jest posiadanie minimum 50 akcji spółki. Każdy chętny może za to skorzystać z części edukacyjnej programu.

Aby skorzystać z programu lojalnościowego w PZU potrzeba z kolei co najmniej 100 akcji. Zapewnia on inwestorom indywidualnym atrakcyjny pakiet zniżek na ubezpieczenia majątkowe. „Moje Akcje PZU obchodził będzie dopiero swoje trzecie urodziny. Z uwagi na młody wiek, wciąż obserwujemy roczne przyrosty uczestników na wysokich dwucyfrowych poziomach” – podaje biuro prasowe spółki.

Niektóre firmy pokazują, że paleta zniżek dla akcjonariuszy może być bogata

Programy lojalnościowe dla akcjonariuszy mają też spółki całkowicie prywatne. Answear.com oferuje rabaty, możliwość wcześniejszego dostępu do wybranych kolekcji i porady stylisty. Warunkiem jest posiadane co najmniej 50 akcji. Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszą się rabaty na produkty dostępne w sklepie internetowym. Obecnie liczba aktywnych uczestników programu liczy ponad 11 tys. – Odpowiada to liczbie inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapis podczas naszego IPO. Jednocześnie zauważamy duże zainteresowanie programem wśród naszych akcjonariuszy, pomimo że nie podejmowaliśmy szerokich działań promocyjnych – twierdzi Jacek Dziaduś, wiceprezes ds. finansowych Answear.com.

Program dla akcjonariuszy powiązany z ofertą usług ma też cyber_Folks. Spółka, w zależności od liczby posiadanych przez inwestora akcji (minimum 50), daje zniżki na usługi w obszarze wspierania biznesów e-commerce i budowania firm online. – Program dla akcjonariuszy traktujemy jako dodatek i premię, ważne dla nas jest to, że mamy zaufaną grupę inwestorów, którzy identyfikują się z marką i jej kibicują – przekonuje Robert Stasik, wiceprezes cyber_Folks. Dodaje, że obecnie korzysta z niego kilkadziesiąt osób. Spółka notuje jednak regularny przyrost zainteresowanych.

Rozbudowany program z bonusami ma Unimot. Aby do niego wejść, trzeba mieć minimum 100 akcji. W zależności od poziomu uczestnictwa można otrzymać m.in. zniżki na stacjach paliw Avia, rabat na zakup i montaż instalacji zbiornikowej na gaz LPG oraz na gaz do niej tankowany, zniżki na abonamenty partnerskich mediów giełdowych i na ubezpieczenia. Poza tym oferowana jest możliwość uczestnictwa w spotkaniach online z prezesem Unimotu i dostęp do konferencji i materiałów edukacyjnych. „Obecnie pracujemy nad nowym benefitem dla klubowiczów – zniżką w opłatach za studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, na kierunku Comodity Trading, którego grupa Unimot jest partnerem merytorycznym” – podaje biuro prasowe spółki. Liczby uczestników programu nie podaje. Obserwuje jednak ich stały wzrost.

Najstarszy ciągle funkcjonujący program z bonusami, bo od lata 2020 r., ma firma Tatry Mountain Resorts. Benefity obejmują m.in.: roczne karnety na kolejki linowe i do parków wodnych z saunami, które znajdują się w zarządzaniu spółki.