Poprawa na Wall Street mała, ale stabilna

Sezon wyników kwartalnych w USA już się rozpoczął, choć do jego oficjalnej inauguracji dojdzie dopiero w piątek. Do poniedziałkowego otwarcia sesji w Nowym Jorku wyniki za I kwartał opublikowało już 19 spółek, z których aż 17 pozytywnie zaskoczyło wielkością zysków. Czy jednak cały sezon może przynieść dużo pozytywnych niespodzianek? Obecnie oczekiwania analityków są dosyć skromne. Według danych firmy FactSet spodziewają się oni średnio, że w I kwartale zysk na akcję spółek z indeksu S&P 500 wzrósł o 3,2 proc., po tym jak w IV kwartale 2023 r. zysk wzrósł o 4 proc. Jeśli te prognozy się sprawdzą, będzie to oznaczało, że pierwsze trzy miesiące roku były trzecim z rzędu kwartałem wzrostu zysków amerykańskich spółek.

Oczekiwania analityków na początku roku były nieco większe. Spodziewali się średnio wzrostu zysków na akcję spółek z S&P 500 o 5,7 proc. w I kwartale. Do umiarkowanego pogorszenia prognoz przyczyniły się projekcje przedstawiane przez spółki. Ogółem 112 firm z S&P 500 opublikowało własne prognozy na I kwartał, z czego 79 przedstawiło negatywne projekcje. Liczba pesymistycznych prognoz była wyższa od średniej (58) i dziesięcioletniej (62). Była też najwyższa od rekordowego pod tym względem I kwartału 2023 r.

Spośród sektorów indeksu S&P 500 najwyższy wzrost zysku na akcję za I kwartał jest spodziewany w przypadku spółek użyteczności publicznej. Według prognoz FactSetu ma wynieść aż 23,7 proc. rok do roku. Na drugim miejscu jest sektor IT, który mógł doświadczyć wzrostu zysku na akcję o 20,4 proc. Najwięcej do tej zwyżki najprawdopodobniej przyczyniła się Nvidia. Bez uwzględniania jej wyników spodziewany wzrost tego wskaźnika dla sektora IT wynosi tylko 7,7 proc. Na trzecim miejscu może się uplasować sektor telekomunikacyjny, ze wzrostem wynoszącym 19,4 proc. Bez uwzględniania wyników Mety Platforms wzrost może wynieść jednak tylko 9,2 proc. Najgorzej prawdopodobnie radził sobie w I kwartale sektor energetyczny. Spadek jego zysków na akcję oceniany jest na 25,8 proc.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni inwestorzy będą przede wszystkim skupiali się na wynikach banków oraz firm finansowych, gdyż będą one stanowiły około 50 proc. spółek publikujących raporty kwartalne. Spodziewany jest spadek zysków na akcję tego sektora o mniej niż 1 proc.