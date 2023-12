Wciąż niewiele kobiet we władzach polskich spółek giełdowych. Wyniki raportu

Fundacja Liderek Biznesu (FLB) przedstawiła raport podsumowujący ostatnich 6 lat udziału kobiet we władzach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Wynika z niego, że wciąż jest niewiele kobiet we władzach polskich spółek giełdowych. Wskaźnik udziału pań uległ tylko nieznacznemu wzrostowi w stosunku do ubiegłych lat.