Lipton Teas and Infusions przeszedł niedawno przez jedną z największych transakcji carve-out w branży FMCG. Jak wygląda dziś pozycja firmy na globalnym rynku i jakie są priorytety rozwoju?

Lipton Teas and Infusions jest największą na świecie firmą herbacianą – jesteśmy obecni w ponad 100 krajach, z portfolio marek, które budzą zaufanie konsumentów od pokoleń. Po carve-oucie skupiamy się na dalszej profesjonalizacji organizacji, poprawie rentowności oraz przyspieszeniu innowacji, zwłaszcza w segmentach zielonych i funkcjonalnych naparów. Nasz priorytet to wzrost oparty na konsumencie – bardziej nowoczesny, zdrowszy i bliższy potrzebom nowego pokolenia.

Jak ocenia pan rolę inwestora finansowego, czyli CVC Capital Partners, w rozwoju firmy i wspieraniu jej globalnej transformacji?

CVC Capital Partners odegrało kluczową rolę w umożliwieniu carve-outu i zapewnieniu niezależności Lipton. Są wymagającym i ambitnym inwestorem, ale ich rozmach i wsparcie pozwala nam inwestować w transformację i rozwój. Dzięki nim firma zyskała nowe fundamenty do budowania wartości w długim okresie.

Jakie znaczenie w strukturze Lipton ma Polska?

Polska pełni dziś podwójną rolę – jest ważnym rynkiem konsumenckim i jednocześnie hubem operacyjnym dla całej Europy. Nasza fabryka w Katowicach, centrum usług wspólnych w Warszawie, a teraz także rola kierowania regionem z Warszawy pokazują, że Polska stała się jednym z filarów globalnej strategii Lipton. To dowód, że kompetencje budowane w Europie Środkowej mają dziś znaczenie globalne.

Jaką wartość dodaną dla całej firmy generują wspomniane aktywa w Polsce?

Fabryka w Katowicach to jedno z najbardziej nowoczesnych centrów produkcji herbaty na świecie, eksportujące do kilkudziesięciu krajów. Centrum usług wspólnych w Warszawie obsługuje procesy finansowe i operacyjne dla Europy, zapewniając efektywność i wysoką jakość. Razem te dwie jednostki są wizytówką Polski w globalnej strukturze Lipton.

Został pan niedawno powołany do globalnego Executive Committee jako szef regionu Europy. Jakie wyzwania i szanse widzi pan w prowadzeniu tak szerokiego i zróżnicowanego rynku?

Europa to najbardziej zróżnicowany region – obejmuje rynki dojrzałe, jak Niemcy czy Skandynawia, oraz dynamiczne, jak Europa Wschodnia. Wyzwania to różnice konsumenckie i ekonomiczne, ale szansą jest możliwość wykorzystania najlepszych praktyk i skalowania innowacji w całym regionie. Moim zadaniem jest zbudowanie zespołu, który potrafi działać lokalnie, a jednocześnie myśleć regionalnie i globalnie.

Polski oddział Lipton był często stawiany za wzór transformacji i wzrostu w ramach globalnej grupy. Co było kluczem do tego sukcesu?

Kluczem do sukcesu była odwaga w podejmowaniu decyzji, konsekwencja w realizacji planu i zespół, który wierzył w transformację. Potrafiliśmy przeprowadzić carve-out, jednocześnie utrzymując wzrost biznesu i poprawiając marże. To pokazuje, że polska organizacja potrafi być benchmarkiem dla innych rynków.

A jaką rolę odgrywa polska kadra menedżerska w budowaniu konkurencyjności regionu Europy w Lipton Teas and Infusions?

Polska kadra to dziś realny motor konkurencyjności. Nasi menedżerowie prowadzą nie tylko lokalne rynki, ale też międzynarodowe zespoły. Wnoszą kompetencje strategiczne i zdolność do działania w złożonych strukturach, co pozwala nam budować przewagę na poziomie całej Europy.

W ostatnich latach widzimy też coraz większą obecność Polaków na wysokich stanowiskach w międzynarodowych korporacjach. Jakie czynniki pana zdaniem otwierają drogę dla polskich menedżerów na globalnej scenie?

Polacy są odporni, elastyczni i dobrze przygotowani do zarządzania w trudnym otoczeniu. Nasze doświadczenie transformacji gospodarczej nauczyło nas prowadzenia biznesu w warunkach niepewności. To cechy bardzo cenione w globalnych korporacjach, stąd rosnąca obecność polskich liderów na najwyższych szczeblach.

Jakie są pana osobiste ambicje jako lidera z Polski w międzynarodowej organizacji?

Moje ambicje są proste: chcę, aby Europa była sercem transformacji Lipton, a Polska przykładem, że z tego regionu mogą wychodzić globalni liderzy. Chciałbym, by mój przykład inspirował młodsze pokolenie menedżerów – że można zaczynać w Polsce, a potem wpływać na decyzje podejmowane na poziomie globalnym.

Lipton jako globalna firma ma ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Jak realizowane są te priorytety w Polsce i Europie?

Lipton zobowiązał się do budowania w 100 proc. zrównoważonych łańcuchów dostaw, redukcji emisji CO₂ i pełnej transparentności w zakresie jakości surowców. W Polsce i Europie współpracujemy z certyfikowanymi dostawcami herbaty i inwestujemy w projekty ekologiczne. Wierzymy, że przyszłość branży herbacianej to odpowiedzialność za ludzi i planetę.

Jakie są główne trendy konsumenckie w kategorii herbat i herbatek, które będą kształtowały rozwój branży w najbliższych latach?

Widoczne są trzy silne trendy. Po pierwsze, przechodzenie od herbat czarnych ku zielonym, ziołowym i funkcjonalnym naparom, po drugie, oczekiwanie naturalności i zrównoważonych źródeł, a po trzecie, digitalizacja zakupów i rosnąca rola e-commerce. Lipton odpowiada na to ofertą dopasowaną do młodszych konsumentów i kanałów online.

Lipton to marka o globalnej rozpoznawalności, a kluczowa w budowaniu zaufania konsumentów jest jakość produktów. Jak firma dba o najwyższe standardy jakości – zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy?

Jakość to fundament Lipton. Wszystkie nasze zakłady produkcyjne pracują według międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i jakości. Dodatkowo inwestujemy w technologie kontroli surowców i procesów, by mieć pewność, że konsument w każdym kraju otrzymuje produkt najwyższej jakości. To właśnie zaufanie do jakości buduje globalną siłę marki.

