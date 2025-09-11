Już na wstępie prowadzący zaznaczył, że temat nie sprowadza się jedynie do kwestii ekologicznych, ale ma także znaczenie gospodarcze, społeczne i strategiczne. „Sposób, w jaki podchodzimy do odpadów, świadczy nie tylko o kulturze ekologicznej, ale też o naszej zdolności do nowoczesnego zarządzania zasobami” – podkreślił.

Jako pierwszy głos zabrał Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia, który wskazywał na wyzwania stojące przed samorządami. Zwrócił uwagę, że gminy mierzą się zarówno z rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów, jak i oczekiwaniami mieszkańców w zakresie wysokiej jakości usług. Wskazał, że samorządy często pozostają same w obliczu skomplikowanych regulacji i braku stabilnego systemu finansowania. „Jeżeli nie znajdziemy trwałych rozwiązań, problem odpadów stanie się barierą rozwojową dla miast” – zaznaczył.

Następnie głos zabrał Piotr Kapuściński, wiceprezes spółki Qemetica Soda Polska, który spojrzał na problem z perspektywy przemysłowej. Podkreślał, że przedsiębiorstwa coraz częściej muszą brać odpowiedzialność nie tylko za własną produkcję, ale także za odpady powstające w całym cyklu życia produktów. Wskazał, że konieczne są jasne ramy prawne oraz mechanizmy zachęcające firmy do inwestowania w technologie odzysku i recyklingu. „Gospodarka cyrkularna nie powinna być postrzegana jako koszt, ale jako szansa na innowacje i nowe modele biznesowe” – dodał.

Kamil Majerczak, CEO PreZero Polska, wskazywał na konieczność myślenia o odpadach jako o surowcu. Przedstawił przykłady działań swojej firmy, która inwestuje w nowoczesne instalacje pozwalające na ponowne wykorzystanie materiałów, w tym plastiku i odpadów organicznych. Podkreślił, że w Polsce wciąż zbyt duża część odpadów trafia na składowiska, podczas gdy mogłaby zasilać gospodarkę w postaci surowców wtórnych czy energii. „Musimy zmienić sposób myślenia – odpady to nie problem, ale źródło wartości” – mówił.

Z perspektywy naukowej wypowiadał się prof. Grzegorz Wielgosiński, dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, który zwrócił uwagę na konieczność wykorzystania wiedzy i technologii do rozwiązywania problemów związanych z odpadami. Przypomniał, że Polska od lat boryka się z luką inwestycyjną w nowoczesne zakłady przetwarzania i brakującymi kompetencjami w administracji lokalnej. Jego zdaniem niezbędna jest także edukacja społeczna – bez zmiany nawyków mieszkańców nie uda się zbudować sprawnego systemu segregacji i recyklingu. – Technologia jest ważna, ale fundamentem pozostaje świadomość obywateli – zaznaczył.

W końcowej części dyskusji paneliści zgodzili się, że wyzwaniem pozostaje stworzenie stabilnych ram prawnych i finansowych dla zarządzania odpadami. Zwracali uwagę, że Polska stoi przed koniecznością dostosowania się do unijnych regulacji, które nakładają coraz wyższe wymagania dotyczące poziomu recyklingu i ograniczenia emisji.

Wojciech Jakóbik podsumował debatę, wskazując, że temat odpadów to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed polskimi samorządami i biznesem w najbliższych latach. Panel pokazał, że potrzebne jest połączenie sił – administracji, przemysłu, nauki i mieszkańców, aby udało się przejść od gospodarki linearnej do modelu cyrkularnego.

