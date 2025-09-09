AstraZeneca Polska i Politechnika Wrocławska będą współpracować

Dokument został podpisany w Salonie „Rzeczpospolitej” przez rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusza Wójsa (na zdjęciu z prawej) oraz prezesa AstraZeneca Polska Wiktora Janickiego.

Jak podkreślają obie strony, porozumienie to świadectwo wspólnej wizji przyszłości polskiej ochrony zdrowia. W momencie gdy świat staje przed nowymi wyzwaniami zdrowotnymi, a technologie medyczne rozwijają się w tempie, które jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, współpraca między światem nauki a przemysłem farmaceutycznym staje się nie tylko pożądana, ale wręcz konieczna.

– Nasza branża opiera się na wynalazkach, które w dużej mierze powstają na przecięciu działalności firm komercyjnych i nauki. Bardzo liczymy, że współpraca z Politechniką Wrocławską stanie się zalążkiem nowych projektów i pomysłów – sposobów rozwijania zarówno innowacji, jak i nowych umiejętności – powiedział „Rzeczpospolitej” Wiktor Janicki.

– Założyliśmy wydział medyczny zaledwie dwa lata temu i wciąż rozważamy możliwość otwarcia kierunku farmacja – być może już w przyszłym roku, a może za dwa lata – co byłoby naturalnym krokiem w rozwoju uczelni. W ramach tej współpracy łączymy więc nasze intencje, marzenia i aspiracje. Jako wiodąca uczelnia chcemy realizować ważne projekty razem z firmą, która jest uosobieniem nowoczesności i ma znaczenie w swojej dziedzinie – w obszarze, który dla nas również jest wyjątkowo nowy i innowacyjny – stwierdził prof. Arkadiusz Wójs.