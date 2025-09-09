Forum Ekonomiczne

„Rzeczpospolita” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2025

Reklama

AstraZeneca Polska i Politechnika Wrocławska będą współpracować

Podpisane podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu porozumienie przewiduje cykl wspólnych aktywności, projektów naukowych i edukacyjnych, których celem jest wzmacnianie relacji pomiędzy nauką, biznesem i środowiskiem medycznym.

Publikacja: 09.09.2025 12:50

AstraZeneca Polska i Politechnika Wrocławska będą współpracować

Foto: MACIEK ZYGMUNT

rp.pl

Dokument został podpisany w Salonie „Rzeczpospolitej” przez rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusza Wójsa (na zdjęciu z prawej) oraz prezesa AstraZeneca Polska Wiktora Janickiego.

Jak podkreślają obie strony, porozumienie to świadectwo wspólnej wizji przyszłości polskiej ochrony zdrowia. W momencie gdy świat staje przed nowymi wyzwaniami zdrowotnymi, a technologie medyczne rozwijają się w tempie, które jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, współpraca między światem nauki a przemysłem farmaceutycznym staje się nie tylko pożądana, ale wręcz konieczna.

– Nasza branża opiera się na wynalazkach, które w dużej mierze powstają na przecięciu działalności firm komercyjnych i nauki. Bardzo liczymy, że współpraca z Politechniką Wrocławską stanie się zalążkiem nowych projektów i pomysłów – sposobów rozwijania zarówno innowacji, jak i nowych umiejętności – powiedział „Rzeczpospolitej” Wiktor Janicki.

– Założyliśmy wydział medyczny zaledwie dwa lata temu i wciąż rozważamy możliwość otwarcia kierunku farmacja – być może już w przyszłym roku, a może za dwa lata – co byłoby naturalnym krokiem w rozwoju uczelni. W ramach tej współpracy łączymy więc nasze intencje, marzenia i aspiracje. Jako wiodąca uczelnia chcemy realizować ważne projekty razem z firmą, która jest uosobieniem nowoczesności i ma znaczenie w swojej dziedzinie – w obszarze, który dla nas również jest wyjątkowo nowy i innowacyjny – stwierdził prof. Arkadiusz Wójs.

Reklama
Reklama

Politechnika Wrocławska to jedna z czołowych uczelni technicznych w Polsce i Europie, która należy do największych i najlepszych w kraju, jest rozpoznawalna na arenie międzynarodowej i uczestniczy w elitarnym sojuszu uniwersytetów europejskich. To także instytucja posiadająca międzynarodową akredytację European University Association, wyróżniająca się prowadzeniem badań w pełnym spektrum dyscyplin technicznych i znaczącym udziałem badań interdyscyplinarnych, szczególnie na granicach inżynierii.

AstraZeneca to z kolei innowacyjna firma biofarmaceutyczna o globalnym zasięgu, dostarczająca nowoczesne leki na choroby stanowiące największe wyzwania dla współczesnej medycyny. To firma, dla której kluczowe znaczenie ma działalność badawczo-rozwojowa i która nieustannie kładzie nacisk na rozwój w tym obszarze.

AstraZeneca aktywnie wspiera kształcenie specjalistycznych, wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych i farmaceutycznych, traktując to jako nieodłączny proces budowania zrównoważonego systemu ochrony zdrowia. Firma promuje współpracę między różnymi podmiotami działającymi w obszarze ochrony zdrowia. 

Partnerzy relacji: AstraZeneca Politechnika Wrocławska

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Forum Ekonomiczne

Dokument został podpisany w Salonie „Rzeczpospolitej” przez rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusza Wójsa (na zdjęciu z prawej) oraz prezesa AstraZeneca Polska Wiktora Janickiego.

Jak podkreślają obie strony, porozumienie to świadectwo wspólnej wizji przyszłości polskiej ochrony zdrowia. W momencie gdy świat staje przed nowymi wyzwaniami zdrowotnymi, a technologie medyczne rozwijają się w tempie, które jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe, współpraca między światem nauki a przemysłem farmaceutycznym staje się nie tylko pożądana, ale wręcz konieczna.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
Reklama
Państwowy monopol kontra rzeczywistość: jak Polska traci miliardy na ogromnej szarej strefie.
Forum Ekonomiczne
Państwowy monopol kontra rzeczywistość: jak Polska traci miliardy na ogromnej szarej strefie.
Konkurencja o inwestycje jest dziś większa niż kiedykolwiek
Forum Ekonomiczne
Konkurencja o inwestycje jest dziś większa niż kiedykolwiek
Zainwestujemy z partnerami w Polsce 2 mld zł
Forum Ekonomiczne
Zainwestujemy z partnerami w Polsce 2 mld zł
Uczestnicy panelu „Z Polski w świat. W jaki sposób dokonać ekspansji zagranicznej?”
Forum Ekonomiczne
Jak polskie firmy podbijały świat
Wei Chuen Chua, starszy dyrektor ds. public affairs, Shein Group, w trakcie prezentacji w Karpaczu d
Materiał Partnera
SHEIN inwestuje w centrum logistyczne na Dolnym Śląsku
Reklama
Reklama
e-Wydanie