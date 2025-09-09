Jaka będzie unijna strategia wobec zdrowia?

Wyciągnąć wnioski z kryzysów

Według Jarubasa kolejnym dowodem zmian w podejściu UE jest powołanie Komisji Zdrowia Publicznego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Obrony w Parlamencie Europejskim.

Jak przypomniał, KE zapowiedziała także prezentację europejskiego aktu w sprawie biotechnologii, co może stanowić podstawę dotyczącą walki z chorobami rzadkimi. Wśród kluczowych kwestii w europejskiej agendzie Jarubas wymienił także: europejską przestrzeń danych zdrowotnych (EHDS), której utworzenie może usprawnić prowadzenie badań naukowych, oraz strategie zdrowotne dotyczące m.in. otyłości, cukrzycy, chorób neurodegeneracyjnych czy zdrowia psychicznego.

– Kluczowe jest przygotowanie Unii na różne kryzysy – podkreślił przewodniczący komisji zdrowia.

– Pacjenci nie mają czasu. W Unii cały czas mamy kraje, w których diagnostyka jest na dramatycznym poziomie, gdzie pacjenci nie mają dostępu do odpowiednich terapii. Wyrażamy więc troskę o szybkość implementacji ważnych aktów prawnych. Ważne, żeby były konkretne strategie walki z nowotworami i przyspieszenie w działaniu – ocenił prezes AstraZeneca Polska Wiktor Janicki.

Jarubas zwrócił uwagę, że „niestety 20 proc. przyszłego budżetu będzie będzie przeznaczone na spłatę Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, którego częścią jest np. KPO”, a kraje, w których jest napięta sytuacja budżetowa, mogą mieć problemy dotyczące wsparcia sektora zdrowotnego w kontekście zapowiadanego powrotu produkcji leków do Europy.

– Odnosimy wrażenie, że wszyscy patrzą na nas – producentów – jako na tych, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo lekowe Polski i Europy. Tymczasem to polski rząd jest odpowiedzialny za zabezpieczenie lekowe Polski. My, można powiedzieć, jesteśmy sygnalistami wskazującymi, że jesteśmy w niebezpiecznej sytuacji – produkujemy leki, ale często to nie są leki z listy leków krytycznych – powiedziała Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektorka ds. relacji zewnętrznych w Polpharmie.