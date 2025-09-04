Wspieramy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Forum Ekonomiczne zostało nieco zdominowane m.in. przez tematy cyfrowe.

Nie tylko Forum, zdominowany przez nie został cały świat, więc dyskusje w Karpaczu odzwierciedlają istotność tematu. NASK w Karpaczu wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji jest obecny na Forum Cyberbezpieczeństwa, gdzie dyskutujemy o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem, ochroną informacji, rozwiązaniami dotyczącymi infrastruktury krytycznej, deepfake’ami, ale także z zastosowaniem sztucznej inteligencji (AI) w obszarach obrony i ataku. Koncentrujemy się na cyberbezpieczeństwie, choć mamy także duży komponent dotyczący cyfryzacji administracji z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów, który wdrażamy.

Wspomniał pan o sztucznej inteligencji, spytam więc o polski model językowy. Jak przebiegają prace nad jego rozwojem i do czego może zostać wykorzystany?

Ma pan zapewne na myśli PLLuM (ang. Polish Large Language Model – red.), polski wielki model językowy. Jest to cała rodzina modeli, które są już dostępne dla każdego, kto jest zainteresowany ich wykorzystaniem. Pracujemy nad jego rozwojem poprzez tworzenie nowych zbiorów danych, instrukcji, poprzez nowe treningi. I nie ma modelu docelowego – będziemy starali się podążać za rozwojem AI i poprawiać te modele z miesiąca na miesiąc i z roku na rok.

Głównym obszarem zastosowań PLLuM ma być administracja państwowa i samorządowa. Ma on być wykorzystywany w elektronicznym systemie obiegu dokumentów, a także choćby w mObywatelu jako inteligentny asystent. Ale również każda z firm, każdy z przedsiębiorców i obywateli może bezpłatnie z tego modelu korzystać. Mamy przykłady takich wdrożeń. Chociażby Comarch wykorzystuje model PLLuM w swoim systemie ERP, jego wykorzystanie ogłosił właśnie także PKO BP.