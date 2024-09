Co czeka rynek telekomunikacyjny

– Zmienił się w łańcuchu dostaw dostęp do systemu telefonicznego, potem zaczęły się pojawiać transmisje danych, następnie dane z tyłu za systemem. Doszliśmy do sytuacji, gdy dane z tyłu za systemem są większe niż sam system. Pytanie, czy w finansowaniu rynku, inwestycjach, napędzaniu rozwoju technicznego i technologicznego nie powinni wziąć udziału także inni uczestnicy rynku, np. big techy – mówił Jacek Oko. – Oczywiście to trudne zadanie. Jeśli się funkcjonowało ileś lat, nie będąc zaangażowanym tak mocno w finansowanie infrastruktury, ciężko będzie się z tym pogodzić. Dobrze by było, gdyby nie była to decyzja regulatora, lecz samych uczestników rynku. To byłby chyba najlepszy mechanizm do stymulowania rozwoju. Nie może być tak, że tylko operatorzy infrastruktury ponoszą nakłady, skoro z tego żyją. Oni już coraz mniej z tego żyją. Tu się pojawia niebezpieczeństwo, że rynek przestanie się rozwijać – dodał prezes UKE.

Podkreślał, że sytuacja zmienia się dynamicznie. Tempo przetwarzania informacji, techniki przetwarzania, algorytmy, liczba informacji rosną bardzo szybko. Nie powinno być tak, że branże, które z tego korzystają, będą dalej otrzymywać usługi, nie ponosząc żadnych kosztów związanych z rozwojem.

Perspektywy telekomów

Konrad Raczkowski, prof. UKSW, zaznaczał, że konkurencyjność w Polsce jest na bardzo dobrym poziomie. To, że mamy niskie ceny, to dobra informacja z punktu widzenia gospodarki.

– Jeśli przy tych niskich cenach sektor będzie performował w ten sposób, że zapewnimy 10-proc. zwiększenie korzystania z usług telekomów, będziemy mieć 1,6 pkt proc. więcej do PKB. To niebywała wartość. Z punktu widzenia ekonomii powinno nam zależeć, by sektor był relatywnie tani, ale zostawiał marżę – mówił.

W którą stronę pójdzie dalszy rozwój branży?

– Będziemy dalej inwestować w rozwój infrastruktury stacjonarnej i mobilnej – mówiła Małgorzata Zakrzewska.