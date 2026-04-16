Opera Za 3 Grosze FIZ w likwidacji (łącznie „Oferujący”) oferuje do sprzedaży łącznie 500 akcji zwykłych imiennych serii A oraz serii C („Akcje”) spółki NPC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kapitulna 2/4, 00-249 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 458404, NIP: 5252552397, REGON: 146629650, zwaną dalej „Emitent”.

Oferta publiczna przeprowadzana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), kierowanej wyłącznie do nieoznaczonego adresata zaklasyfikowanego jako inwestor kwalifikowany w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE(„Rozporządzenie Prospektowe”).

Oferta publiczna prowadzona jest w okresie od 1 kwietnia 2026 r. do 31 maja 2026 r.

Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi warunków, zasad prowadzenia oferty publicznej można zapoznać się na stronie internetowej: https://klienci-funduszu.pl/opera/aktualnosci-opera

Oferta Publiczna jest wyłączona z obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 a Rozporządzenia Prospektowego oraz memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ust 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i reklamowy. Stanowi wyłącznie zaproszenie do zapoznania się z informacjami dotyczącymi oferty i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

