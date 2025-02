Gigantyczna luka w finansach NFZ. Ściana tuż-tuż, a o ratunek coraz trudniej

Ale to nie wszystko. W zbijaniu nadmiernego deficytu pomagać ma Stabilizująca Reguła Wydatkowa. SRW to mechanizm ograniczający tempo wzrostu wydatków sektora finansów publicznych w Polsce. Autorzy raportu przypominają, że została wprowadzona, aby zapewnić stabilność finansów publicznych oraz przeciwdziałać nadmiernemu deficytowi i nadmiernemu zadłużaniu się. Zastosowane w niej mechanizmy mają poprawiać relację między wydatkami i dochodami państwa, ograniczając ryzyko nadmiernego deficytu budżetowego. Dzięki SRW wydatki państwa są bardziej przewidywalne i dostosowane do aktualnej sytuacji gospodarczej.

NFZ w objęciach reguły wydatkowej

Tu dochodzimy do ważnej zmiany przepisów, która sprawi, że od 2026 r. Narodowy Fundusz Zdrowia znajdzie się pod silniejszym rygorem SRW. W ocenie autorów raportu to dobry, krok, choć utrudni finansowanie NFZ z budżetu państwa.

Dotychczas NFZ był w tzw. niewiążącej części reguły wydatkowej. Jego wydatki były uwzględniane wyłącznie na etapie pierwotnego projektu ustawy budżetowej. Potem w ciągu roku NFZ mógł zmienić plan i poziom wydatków, bez wpływu na wydatki innych podmiotów.

- Dotychczasowe, ujęcie NFZ w niewiążącej części SRW nie naruszało stabilności finansów publicznych, bo NFZ nie generował dużego deficytu, a jeżeli zmieniały się jego wydatki w ciągu roku, to wynikało to ze wzrostu dochodów ze składek. Czyli wydatki miały pokrycie w dochodach – mówi szef Instytutu Finansów Publicznych.

Wskazuje, że rozjechało się to od 2023 r. Przykładowo w ustawie budżetowej na 2024 r. uwzględniono wydatki NFZ w wysokości 167,2 mld zł, tymczasem w rzeczywistości mogły one być wyższe o ponad 26 mld zł i sięgnąć 193,5 mld zł. - Według obecnych przepisów reguły wydatkowej zwiększenie wydatków NFZ nie wywołuje konieczności cięcia wydatków w innych jednostkach objętych regułą wydatkową, mimo że luka NFZ w 2024 r. zwiększyła istotnie deficyt finansów publicznych. Stąd w celu ochrony stabilności finansów publicznych słusznie włączono NFZ do nieprzekraczalnego limitu SRW. Od 2026 r. trzeba by było wyciąć owe 26 mld zł w innych agencjach, funduszach czy częściach budżetowych lub skompensować to wzrostami podatków lub składek - tłumaczy Sławomir Dudek. - Resort finansów nie będzie mógł zaakceptować zmiany planu NFZ, która wywoła zmianę ogólnego, nieprzekraczalnego limitu wydatkowego. Czyli zanim nastąpi propozycja wzrostu wydatków NFZ trzeba podjąć decyzje o cięciach, zmniejszeniach w innych częściach budżetu państwa - dodaje.