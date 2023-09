20 lat więzienia dla prawej ręki królowej kryptowalut

To, że politycy pojawiają się prawie na każdej uroczystości kościelnej, jest rzeczą bardzo wątpliwą. Nie można im tego zabronić, ale nie powinni być oni eksponowani. Czy ktoś jest premierem czy zwykłym szarym obywatelem, przychodzi do kościoła ze względów religijnych, a nie po to, by się pokazać, przemawiać czy prowadzić propagandę swojej partii - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego.