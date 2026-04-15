Tegoroczne zestawienie to dowód na to, że polskie kino znajduje się w fascynującym momencie – tuż obok doświadczonych nazwisk pojawiają się debiutanci, którzy bez kompleksów przejmują ekran i narzucają własne zasady gry. Jury stanie przed wyjątkowo trudnym wyborem, bo nominowane role to nie tylko popisy rzemiosła, ale przede wszystkim ryzykowne, osobiste podróże, które zostają w widzu na długo.

Najlepsza Aktorka

Kategoria Najlepsza Aktorka to w tym roku zestawienie niezwykłych osobowości, które w swoich filmach budują światy oparte na skomplikowanych relacjach i wewnętrznej sile.

• Monika Frajczyk („Dobry chłopiec”) – aktorka, która po raz kolejny udowadnia, że potrafi zagrać „pomiędzy” słowami, wnosząc do filmu niezwykłą dawkę autentyzmu i naturalności.

• Agnieszka Grochowska („Brat”) – tworzy przejmujący portret matki rozpiętej między bolesną przeszłością a desperacką próbą zbudowania nowego życia. Jej kreacja to studium determinacji i lęku, które staje się emocjonalnym fundamentem tej trudnej, rodzinnej opowieści.

• Marta Nieradkiewicz („Trzy miłości”) – brawurowo wciela się w postać kobiety odzyskującej wolność, która nie boi się swojej seksualności i pragnień. Z niezwykłą odwagą balansuje między euforią nowego romansu a narastającym niepokojem bycia osaczaną, tworząc portret nowoczesny i nieprzyzwoicie prawdziwy.

• Anita Sokołowska („Miłe kobiety”) – jako Milena, zapracowana prawniczka, tworzy niezwykle bliski widzowi portret kobiety stanowiącej fundament wielopokoleniowej rodziny. Z wielką czułością i siłą pokazuje, jak w codziennym trudzie jej bohaterka odkrywa w sobie „supermoce”, o których istnieniu wcześniej nie miała pojęcia.

• Zofia Wichłacz („Zima pod znakiem wrony”) – z właściwą sobie lekkością buduje postać zagadkową, pozostając w pamięci widza jako symbol niepokoju tamtych dni.

Najlepszy Aktor

Nominowani aktorzy w tym roku pokazują, że męskość na ekranie nie jest jednowymiarowa – bywa pogubiona, waleczna, a czasem przejmująco cicha.

• Andrzej Chyra („Klarnet”) – mistrz polskiego kina w formie, która zachwyca; jego rola jest jak dźwięk instrumentu – precyzyjna, czysta i zapadająca w pamięć.

• Marcin Czarnik („Miłe kobiety” / „Trzy miłości”) – nominowany za dwie skrajnie różne kreacje, co potwierdza jego niesamowitą aktorską plastyczność. Z równą wiarygodnością buduje postać w pełnej ciepłego humoru opowieści rodzinnej, jak i tworzy przerażająco precyzyjne studium męskiej obsesji.

• Jakub Gierszał („Pojedynek”) – nominowany za rzemieślniczą maestrię w budowaniu roli opartej na psychologicznym niuansie i ogromnej dyscyplinie emocjonalnej. Z niezwykłą charyzmą prowadzi ekranową rozgrywkę, w której każdy gest i spojrzenie stają się polem bitwy.

• Andrzej Konopka („LARP. Miłość, trolle i inne questy”, „Zima pod znakiem wrony”) – z równą swobodą odnajduje się w dusznej, kafkowskiej atmosferze, jak i w komediowym przerysowaniu. Po raz kolejny udowadnia, że jest mistrzem budowania postaci niejednoznacznych, wnosząc do każdej roli rzadką prawdę.

• Tomasz Ziętek („Wielka Warszawska”) – tworzy niezwykle fizyczną kreację, opartą na wewnętrznym napięciu i magnetyzmie. Z wielką precyzją oddaje proces dojrzewania swojego bohatera, udowadniając, że jest jednym z najciekawszych aktorów swojego pokolenia, potrafiącym nadać gatunkowej roli głęboko ludzki i autentyczny rys.

Mastercard Rising Star

Mastercard Rising Star to miejsce dla debiutantów i młodych talentów, którzy wchodzą do świata kina z ogromną energią. W tym roku kategoria ta została zdominowana przez młodych aktorów, którzy stworzyli kreacje nad wiek dojrzałe.

• Bruno Błach-Baar („Ministranci”) – zachwyca naturalnością i odwagą w ukazywaniu skomplikowanego świata dojrzewania. To rola, która wymagała ogromnej wrażliwości.

• Tobiasz Wajda („Ministranci”) – buduje postać, która przykuwa uwagę od pierwszej minuty. Jego ekranowa inteligencja i instynkt stawiają go w rzędzie najciekawszych nazwisk młodego pokolenia.

• Filip Wiłkomirski („Brat”) – młody aktor, który swoją grą potrafi skraść każdą scenę, zapowiadając narodziny nowej gwiazdy polskiego ekranu.

Female Voice Award

Nagroda Female Voice, przyznawana we współpracy z Mastercard i BNP Paribas, celebruje kobiety, które mają odwagę kreować filmową rzeczywistość na własnych zasadach. To nie tylko nagroda za talent, ale za „głos”, który jest słyszalny i ważny.

• Kasia Adamik (reżyserka, scenarzystka, „Zima pod znakiem wrony”) – za odwagę w zmierzeniu się z prozą Olgi Tokarczuk i zaproponowanie zupełnie nowej perspektywy na stan wojenny. Tworzy kino gatunkowe najwyższej próby, w którym historyczna trauma zamienia się w fascynujący, psychologiczny labirynt.

• Weronika Bilska (operatorka, „Trzy miłości”) – za zmysłowe i prowokujące kadry, które oddają tętno nocnej Warszawy oraz intymność przekraczającą granice ekranu, czyniąc z wizualnej strony filmu narzędzie czystej emocji.

• Jolanta Dylewska (operatorka, „Brat”) – za wizualne oddanie dusznego, a zarazem czułego klimatu historii, w której obraz staje się niemal fizycznym zapisem chaosu i nadziei bohaterów.

• Ewa Piaskowska (producentka, „Dobry chłopiec”) – za producencką intuicję i odwagę w promowaniu historii nieoczywistych, które niosą powiew świeżości.

• Maria Wojtyszko (reżyserka, scenarzystka, „Miłe kobiety”) – za brawurowe przeniesienie teatralnej wrażliwości na ekran i stworzenie wielowymiarowego, czułego portretu kobiecości. Wojtyszko daje swoim bohaterkom prawo do słabości, buntu i humoru, udowadniając, że empatia i intuicja to najpotężniejsze narzędzia zmiany, jakie posiadamy.

Wszystkie te historie, choć tak różne, mają jeden wspólny mianownik: domagają się uwagi i wspólnego przeżywania. Serdecznie zapraszamy na 19. edycję Mastercard OFF CAMERA, która odbędzie się w dniach 24.04-03.05.2026 r., by osobiście doświadczyć tej niezwykłej energii, skonfrontować się z kinem, które nie pozostawia obojętnym i na własne oczy zobaczyć, jak rodzą się wielkie ekranowe kreacje.

