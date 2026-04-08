W nagrodzonym na festiwalu w Wenecji filmie „Milcząca przyjaciółka” węgierska reżyserka Ildikó Enyedi przygląda się cichemu, tajemniczemu światowi natury i pyta o to, czy ludzie i otaczająca przyroda mogą się nawzajem zrozumieć. To kojący film-medytacja, który otula spokojem i napełnia mocą. W rolach głównych między innymi: Tony Leung („Spragnieni miłości”) – po raz pierwszy w europejskiej produkcji – oraz miłorząb japoński – pierwszy raz w głównej roli. Polska premiera festiwalowa filmu będzie miała miejsce w trakcie 19. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Temu szczególnemu filmowi będą towarzyszyć wyjątkowe okoliczności projekcji. Seans „Milczącej przyjaciółki” odbędzie się 30 kwietnia w krakowskim Ogrodzie Botanicznym. Film w dystrybucji Gutek Film w kinach od 22 maja.

Reklama Reklama

Akcja „Milczącej przyjaciółki” rozgrywa się w uniwersyteckim ogrodzie botanicznym, w którego centrum rośnie okazały miłorząb japoński (gingko biloba). Na przestrzeni wieku staje się on niemym świadkiem i uczestnikiem historii trojga nieznajomych. Zdeterminowana dziewczyna walczy o miejsce na wydziale botaniki, szukając w cieniu drzewa schronienia przed uprzedzeniami zdominowanego przez mężczyzn świata nauki. Samotny student, który nigdy nie zwracał uwagi na rośliny, w jego milczącej obecności odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu. Neurolog z Hong Kongu (w tej roli znany z filmów Wonga Kar-Waia Tony Leung) pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywając głęboką więź między tym, co widzialne, a tym, co nieuchwytne.

„Milcząca przyjaciółka” to film, który koi, inspiruje i otwiera oczy na to, co na co dzień umyka naszej uwadze. Pozwala zanurzyć się w opowieści pełnej spokoju, piękna i emocjonalnej głębi, która przypomina, jak potężny wpływ ma na nas kontakt z przyrodą. To poruszająca historia o więziach, które przekraczają granice ludzkiego rozumienia – i o tym, że czasem najwierniejszego przyjaciela możemy znaleźć tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy.

Premierowy pokaz „Milczącej przyjaciółki” odbędzie się 30 kwietnia o godzinie 20:45 w plenerze, w przestrzeni krakowskiego Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Kopernika 27, Kraków). Wstęp wolny. W razie niepewnej pogody zabierz ze sobą parasolkę i ciepłe ubranie. Pokaz odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

Film Ildikó Enyedi zasili program 19. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, który odbywa się w Krakowie w dniach 24 kwietnia - 3 maja.

„Milcząca przyjaciółka” w dystrybucji Gutek Film w kinach od 22 maja.

Patronat „Rzeczpospolitej”