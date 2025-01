Filmy o miłości. Konkurs Blaue Blume

Konkurs Blaue Blume organizowany przez stację Romans TV odbywa się po raz czternasty, biorą w nim udział młodzi filmowcy z Niemiec. W ubiegłym roku utworzona została druga jego sekcja – dla twórców polskich. Nagrodę zdobył krótki film „Blue Hour” Stacey Rushchak – opowieść o kelnerce, która prowadzi nudne, monotonne życie gdzieś na końcu świata. Jednego dnia w jej barze zjawia się nieznajoma kobieta, która na kogoś czeka.

W tym roku do konkursu polskiego zgłoszono 12 filmów, zrealizowanych przez studentów Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach, Warszawskiej Szkoły Filmowej, Gdyńskiej Szkoły Filmowej oraz Akademii Sztuk Pięknych.

Zwycięzcę wyłoni jury, w którego skład wchodzą: reżyser Łukasz Jaworski (m.in. „Listy do M”, „Klara”), aktor Piotr Trojan (m.in. „Szadź”, „25 lat niewinności”, „Johnny”), Oktawia Staciewińska (Communications Manager Apart), Łukasz Poniński (Director Drama Production House, Warner Bros. Discovery) oraz Agnieszka Mikulska (absolwentka wydziału reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej). Dodatkowy głos należy do publiczności: widzowie mogą wziąć udział w głosowaniu internetowym.

Wszystkie filmy można obejrzeć bez żadnych opłat na Player.pl: BLAUE BLUME - oglądaj na Player, formularze do głosowania są pod adresem BLAUE BLUME - formularz głosowania widzów. Głosować można do 31 stycznia.

Te obrazy naprawdę warto zobaczyć, niektóre z nich zaskoczą widzów swoją dojrzałością i świetną realizacją. Nagrody Blaue Blume w konkursie niemieckim przyznawane są w trzech kategoriach: najlepszy film, najlepszy reżyser i najlepsza kreacja aktorska. Nagroda w sekcji polskiej jest jedna - dla najlepszego filmu i wynosi 7 500 euro.