Ministerstwo Kultury odpowiada: Sprawa Karoliny Rozwód jest w prokuraturze

„Konfrontacyjny charakter wypowiedzi Pani Karoliny Rozwód nie może odwracać uwagi od działań na szkodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), które zostały wykryte. Instytut złożył zawiadomienie w przedmiocie usiłowania oraz popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 12. Uzupełnia on jedno z doniesień, które złożył PISF, w którego toku prowadzone jest śledztwo” - oświadczyło w komentarzu opublikowanym 6 listopada. „Nie ma zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację praktyk, które były przedmiotem zawiadomień złożonych do Prokuratury i CBA na działalność Radosława Śmigulskiego. Podejmowane przez ministerstwo działania w tym przedmiocie są elementem strategii procesowej. Organem właściwym do udzielania informacji w tej sprawie jest Prokuratura”.

Karolina Rozwód: wygrana i rezygnacja

Karolina Rozwód, która po wygraniu konkursu od 4 lipca pełniła funkcję dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 30 października, ku zaskoczeniu środowiska filmowego, podczas spotkania z ministrą kultury Hanną Wróblewską złożyła rezygnację ze swojej funkcji. Publicznie swojej decyzji nie komentowała. Jednak po pięciu dniach, 5 listopada, skierowała do Ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo, w którym swoją rezygnację wycofała. W piśmie tym zaznaczyła, że złożone przez nią wówczas oświadczenie woli zostało na niej wymuszone przez bezprawną groźbę.

„Oświadczam, że w dniu 30.10.2024 r. zostałam wezwana do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Panią Minister Hannę Wróblewską, gdzie – w obecności Dyrektora Departamentu Prawa Autorskiego i Filmu Pana Macieja Dydo – Pani Minister poinformowała mnie o chęci zakończenia ze mną współpracy i zamiarze wszczęcia jeszcze tego samego dnia postępowania odwoławczego z funkcji”.

Ministra Wróblewska podała dwa powody swojej decyzji: nieprawidłowe zawarcie przez dyrektorkę PISF umowy dotacyjnej z firmą Aurum Film Bodzak Hickinbotham oraz wywieranie przez nią nacisków na Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych.