Kobiety mają moc. I to nie tylko na ekranach. Girl Power! na Mastercard OFF CAMERA

Od poruszającej historii Cléo i jej niani Glorii w „Àma Gloria”, przez inicjacyjną podróż Manon w „Rivière”, aż po odważny, zabawny debiut „Vera and the Pleasure of Others” o erotycznych fantazjach pewnej nastolatki. Festiwal celebruje nie tylko talent twórczyń, ale również złożone, dynamiczne historie wyjątkowych, ale i zupełnie przecietnych dziewczyn. Każdy film tej sekcji, od fińskiej opowieści o dojrzewaniu w „Light Light Light” po francuską opowieść o emancypacji i rodzinnej tajemnicy w „Homecoming”, podkreśla moc i wpływ kobiet na współczesne kino. A to wszystko już od 26 kwietnia do 5 maja w Krakowie.

Trzecia z czterech sekcja tematyczna, która została przygotowana specjalnie na tegoroczną, 17. już edycję Mastercard OFF CAMERA, nie zajmuje się męskimi rojeniami i fantazjami na temat dziewczyńskości, jakich pełno w kulturze. „Girl Power!” proponuje różnorodne, skomplikowane, czasem zabawne, czasem wzruszające reprezentacje filmowe dziewczynek i dorastających dziewczyn, które fascynują i zaciekawiają siłą, nieugiętością i poczuciem humoru. Dzięki nim wychodząc zwycięsko z rozmaitych pułapek, jakie wciąż zastawia na nie przesiąknięta seksizmem rzeczywistość – zapowiada Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny Festiwalu. Pokazywane w sekcji filmy stawiają na różnice klasowe, rasowe i genderowe między bohaterkami. Dobitnie udowadniając moc i aktualność kultowego już hasła z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku - Girl Power.

Wybitne twórczynie ponownie zostaną nagrodzone

W 2024 roku w ramach Mastercard OFF CAMERA po raz drugi zostanie wręczona prestiżowa Nagroda Female Voice o wartości 50 000 zł, uznająca odwagę i bezkompromisowość kobiet w polskim kinie, które nie obawiają się podążać własną ścieżką. Wyróżnienie to, przyznawane za wkład w rozwój i promocję kobiecego głosu w kinematografii, w 2023 roku po raz pierwszy otrzymała reżyserka Klaudia Śmieja-Rostworowska, producentka polsko-brytyjsko-amerykańskiego dramatu „The Silent Twins”. Nagroda ta, której fundatorami jest BNP Paribas i Mastercard stanowi istotny wkład Festiwalu w promowanie równości w świecie kinematografii, podkreślając znaczenie kobiecej wizji w sztuce filmowej i zachęcając do dalszego tworzenia odważnych, inspirujących dzieł.

Zanim Nagroda Female Voice zostanie wręczona, sprawdźmy, jakie filmy będzie można zobaczyć w ramach 17. edycji Mastercard OFF CAMERA na przełomie kwietnia i maja tego roku.