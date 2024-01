Rekomendacje filmowe: Fantastyczny Maślona, pełen wrażliwości Payne

Wyk.: Paul Giamatti, Tate Donovan, Da'Vine Joy Randolph, Dominic Sessa

Delikatne kino Alexandra Payne'a w najlepszym wydaniu. Akcja „Przesilenia zimowego” toczy się w okresie świątecznym, ale film nie ma nic wspólnego z popularnym gatunkiem bożonarodzeniowych produkcji o szczęśliwych zbiegach okoliczności, które pozwalają znaleźć wielką miłość. Odwrotnie czas świąt na tu być dla bohaterów raczej traumą. To troje ludzi, którzy muszą spędzić zimowe ferie w szkole. Uczeń nie ma dokąd wrócić, jego rodzice nawet nie odbierają telefonów. Nielubiany przez wszystkich nauczyciel historii musi zostać w szkole, by go pilnować, zresztą tak naprawdę wcale nie marzy o innym spędzaniu świąt, ciemnoskóra kucharka jest jedną wielką rozpaczą, bo na wojnie w Wietnamie straciła syna. I ta trójka samotnych, poranionych, ukrywających pod różnymi maskami swoje nieszczęścia ludzi, jak można się spodziewać, wbrew wszystkiemu zbliży się do siebie. Ich wspólna podróż do Bostonu

W „Przesileniu zimowym”, podobnie jak w „Bezdrożach” czy „Nebrasce” Alexander Payne nie ocenia swoich bohaterów. W delikatny sposób opowiada o tym, co najważniejsze – zbliżeniu się ludzi pozornie bardzo różnych, ale też o próbie rozliczenia się z własną przeszłością. Także po to, by móc iść dalej.

Film Payne’a zdobył już na świecie worek nagród, m.in. dwa Złote Globy dla Paula Giamattiego i Da'Vine Joy Randolph. Ma też pięć nominacji do Oscara, w tym dla najlepszego filmu roku. A eksperci oceniają, że Giamatti będzie najpoważniejszym kandydatem do zdobycia statuetki obok Cilliana Murphy’ego z „Oppenheimera”.