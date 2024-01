Netflix liderem VOD w Polsce z udziałem 33 proc. w rynku

Raport sumujący wyniki polskich platform streamingowych VOD w czwartym kwartale oraz w całym roku przygotował JustWatch.

Netflix, producent „Znachora”

Zdecydowanym liderem polskiego rynku, nazwanym w raporcie „gigantem”, pozostaje Netflix, który prowadzi w zestawieniu mając 33 procent udziałów w rynku.

Nie trzeba bardzo pochylać się nad ofertą programową, by stwierdzić, że bodaj największym zainteresowaniem, budzącym dyskusje i debaty, były m. in. dwie produkcje Netflixa. To nowa wersja „Znachora” z Leszkiem Lichotą w reżyserii Michała Gazdy. A także serial „1670” w reżyserii Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, którego premiera zbiegła się z powołaniem rządu „koalicji 15 października” pod kierownictwem Donalda Tuska. Zaś podjęty temat szeroko pojętego sarmatyzmu, posłużył twórcom do całkiem współczesnych dywagacji na temat konserwatyzmu, feminizmu, spraw równościowych i wielu innych.

Od dawna już serial nie wywołał tylu skrajnych głosów w kontekście oceny naszej historii i polskości. Warto dodać, że Netflix to jeden z największych na świecie serwisów rozrywkowych, z którego korzysta 247 mln płacących abonament użytkowników w ponad 190 krajach.