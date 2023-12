Zmarł Andre Braugher, gwiazda serialu "Brooklyn 9-9"

Czytaj więcej Telewizja Koniec serialu Brooklyn 9-9 Ósmy sezon serialu komediowego Brooklyn 9-9, data premiery którego nie jest jeszcze znana, będzie jednocześnie ostatnim sezonem tego serialu - informuje Sky News.

Łącznie Braugher zdobył 11 nominacji do nagrody Emmy.



Andre Braugher - aktor drugoplanowy w filmach

Ostatnio Braugher wcielił się w rolę redaktora "New York Times", Deana Baqueta w filmie "She Said".



Aktor pojawiał się też na scenie w czasie Nowojorskiego Festiwalu Szekspirowskiego, zdobywając w 1997 roku nagrodę za rolę tytułową w spektaklu "Henryk V".



Braugher występował też w rolach drugoplanowych w filmach "Lęk pierwotny", "Miasto aniołów", "Salt", "Fantastyczna Czwórka".



Aktor był żonaty z aktorką, Ami Brabson, z którą miał troje dzieci - synów Michaela, Isaiaha i Johna Wesleya.