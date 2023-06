Film Lukasa Dhonta „Blisko” z nagrodą LUX

Czytaj więcej Film Filmowe rekomendacje na weekend. Przed Oscarami Koniecznie trzeba obejrzeć „Tar” z genialną kreacją Cate Blanchett i konkurenta polskiego „IO” - „Blisko” Lucasa Dhonta. Ale warto też wybrać się na „Tatę”. Anna Maliszewska jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę napisała scenariusz, w którym odbijają się problemy ukraińskich emigrantów

Dhont odebrał swoją nagrodę na galowej sesji 27 czerwca. Po raz pierwszy uroczystość odbyła się w sali obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli, w obecności posłów do PE, ekip pięciu nominowanych filmów, influencerów i zaproszonych gości. Łącznie wzięło w niej udział 1500 osób.

„Te filmy rzucają światło na trudne problemy naszych czasów i inspirują do pozytywnych zmian – powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola i zwracając się do filmowców dodała:

— Przypominacie nam, że nasza praca w obronie wolności i równości jest daleka od zakończenia. […] Pięć filmów nominowanych do Nagrody Publiczności LUX inspiruje nas do podejmowania działań, kwestionowania status quo, do bycia orędownikami zmian. Zapraszacie nas do tego, by dążyć do bardziej ludzkiego i współczującego świata. Razem, wspólnym wysiłkiem, możemy pracować na rzecz lepszej przyszłości dla nas wszystkich. Iść za przesłaniem Unii: „Zjednoczeni w różnorodności”.

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Evelyn Regner wręczyła trofeum zwycięskiemu filmowi. Lukas Dhont odebrał je w towarzystwie współscenarzysty Angelo Tijssensa.

— Jestem szczęśliwy, że „Blisko” znalazło się wśród pięciu filmów, z których każdy na swój sposób mówi o nas, o naszym życiu. Dziękuję wszystkim Europejczykom, którzy wybrali się obejrzeć te filmy. Naszym wielkim pragnieniem jest próba nawiązania kontaktu z każdym indywidualnym członkiem publiczności” – powiedział belgijski reżyser, który odniósł się również do niepokojącego wzrostu wystąpień skierowanych przeciwko LGBTIQ+ w Europie: