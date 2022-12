Kino akcji o niewolnictwie

Apple TV+

Reklama

Will Smith śmiałym krokiem zmierza po Oscara za sprawą filmu „Wyzwolenie”, wyprodukowanego i dostępnego od piątku 9 grudnia w serwisie VOD – Apple TV+. Zagrał główną rolę w poruszającej, nakręconej w czerni i bieli opowieści o niewolnictwie w Ameryce czasów wojny secesyjnej.

Za reżyserię „Wyzwolenia” odpowiada mistrz kina akcji – Antoine Fuqua (twórca m.in. „Dnia próby”), a za kamerą stanął Robert Richardson, trzykrotny zdobywca Oscara, autor zdjęć do filmów Martina Scorsese, Olivera Stone’a i Quentina Tarantino.

Scenariusz oparto na losach czarnoskórego niewolnika z Luizjany imieniem Gordon, którego wstrząsające fotografie zabliźnionych od chłosty pleców obiegły w 1863 roku Amerykę i wsparły kampanię przeciwko niewolnictwu, zachęcając czarnoskórych, by wstępowali w szeregi wojsk Północy.

Reklama

Pinokiów dwóch

Netflix



Współpraca mistrza horroru Guillermo del Toro i Netfliksa nabiera tempa. Po zrealizowaniu antologii grozy „Gabinet osobliwości” na Halloween, Meksykanin stworzył dla platformy nową adaptację „Pinokia” we współpracy z wybitnym grafikiem Markiem Gustafsonem. Ich adaptacja powstała w technice poklatkowej animacji, a jednocześnie to musical, który – mimo horrorowego rodowodu reżysera – mogą oglądać dzieci od siódmego roku życia.

Co ciekawe, rok 2022 przyniósł więcej niż jedną ekranizację książki Carlo Collodiego, bo na platformie Disney+ można oglądać adaptację zrealizowaną przez Roberta Zemeckisa w technice live-action, w której Disney w ostatnich latach się wyspecjalizował i tworzy remake’i wszystkich swoich klasycznych animacji – „Króla Lwa”, „Mulan”, „Dumbo”.

Obydwa filmy o drewnianym chłopczyku są dostępne w wersjach z napisami oraz z polskim dubbingiem.

Podlaski eastern

Canal Plus

Reklama

Na Canal Plus powrócił inspektor Adam Kruk (Michał Żurawski). Neurotyczny policjant, który prowadzi wojnę z gangiem przemytników w okolicach Białegostoku. W trzecim sezonie będzie chciał pomścić śmierć bliskiej osoby i posadzić sprawców za kraty. Jest w tej walce praktycznie sam, a szeregi wrogów się powiększają.

Michał Żurawski w swojej roli policjanta jest znakomity, a świetne role drugoplanowe tworzą też Magdalena Koleśnik jako funkcjonariuszka z jednostki Kruka, oraz Tomasz Włosok w roli rosnącego w siłę podlaskiego bandziora.

Od piątku dostępne są dwa pierwsze odcinki trzeciej serii, a kolejne Canal Plus będzie emitował na swoich kanałach oraz platformie VOD co tydzień. Przez ten czas można sobie przypomnieć lub obejrzeć po raz pierwszy znakomite dwa wcześniejsze sezony jednej z najlepszych produkcji telewizyjnych ostatnich lat w Polsce. Wyreżyserował ją Maciej Pieprzyca („Jestem mordercą”, „Ikar. Legenda Mietka Kosza”), a napisanej przez Jakuba Korolczuka.

Krwiożercze ssaki

Amazon Prime Video

Komedia małżeńska o pięknej Francuzce i jej zazdrosnym brytyjskim mężu – szefie kuchni, walczącym o gwiazdkę Michelina. Kiedy odkryje w jej telefonie podejrzane wiadomości, rozpocznie swe amatorskie śledztwo, przez które zawali się jego świat.

Reklama

W sześciu półgodzinnych odcinkach, dostępnych na platformie Amazon Prime Video, poznajemy historię tego niecodziennego związku oraz przyczyny trapiącego parę kryzysu. Dość zabawne „Ssaki” stworzyli dramatopisarz Jez Butterworth i producent James Richardson. To twórcy m.in. krwawego, realistycznego serialu „Brytania”, dlatego też nie brakuje w ich najnowszej produkcji czarnego humoru.

Kochanek Diany

Netflix



Netfliksowa nowość, aczkolwiek klasyczna, czyli „Kochanek Lady Chatterley” na podstawie skandalizującej powieści D.H. Lawrence’a z 1928 r. To opowieść o małżeństwie Konstancji i Cliffordzie Chatterleyach. Mąż wraca z frontu I wojny światowej do domu i leczy się w rodzinnej posiadłości z ran fizycznych oraz psychicznych. Nie mogąc dać Konstancji (Emma Corrin, znana z roli księżnej Diany w „The Crown”) seksualnego spełnienia, Clifford pozwala żonie znaleźć sobie kochanka. Stanie się nim leśniczy Olivier (Jack O’Connell, zagrał m.in. w serialu „Na wodach północy”). Adaptacja francuskiej reżyserki Laure de Clermont-Tonnerre to udany kostiumowy melodramat i dość wierna oryginałowi adaptacja – także pod względem licznych scen erotycznych.

Reklama

Następcy Harry’ego Pottera

HBO Max

Miłośnicy opowieści fantastycznych z satysfakcją powinni przyjąć powrót serialu „Mroczne materie”. Dwa pierwsze odcinki trzeciego sezonu pojawiły się w tym tygodniu na HBO Max, a kolejne będą udostępniane co poniedziałek. Ekranizacja powieści Philipa Pullmana od dłuższego czasu wypełnia pustkę w filmowo-serialowym świecie po Harrym Potterze. Dlatego jeżeli ktoś wciąż wspomina z sentymentem przygody chłopca z błyskawicą na czole, a nie spotkał się dotychczas z „Mrocznymi materiami”, może dać szansę brytyjskiej produkcji i włączyć pierwszą serię na HBO.