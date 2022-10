Baby Broker

Reż.: Hirokazu Kore-eda

Wyk.: Song Kang-ho, Dong-won Gang

Dwaj mężczyźni sprzedają dzieci zostawione w „oknie życia”. Teraz też jadą do ludzi, którzy chcą kupić niemowlę. Podróżują z matką maluszka i kilkuletnim chłopcem, który uciekł z sierocińca i ukrył się w ich samochodzie. Na ich tropie jest policjantka, próbująca ich złapać na gorącym uczynku.

Thriller w wykonaniu Hirokazu Kore-edy? Nie. Tego znakomitego japońskiego reżysera nie interesuje sensacja. On opowiada o uczuciach, o dzisiejszej rodzinie, o więzach między ludźmi, często pourywanych i chorych. Więc i tym razem każdy z jego bohaterów ma niełatwą przeszłość, nosi w sobie jakąś tajemnicę, rozdarcie. I tęsknotę za bliskością.

„Baby Broker” to w gruncie rzeczy opowieść o dzieciach niechcianych. I ludziach, którzy z tych niechcianych dzieci wyrastają. O prawie do godnego życia, do miłości. O ranach, które nigdy się nie zabliźniają. Nie można liczyć, że w jego filmie zobaczymy na końcu napis „Żyli długo i szczęśliwie”. Ale Kore-eda zostawi widzowi nadzieję.

Japoński artysta nie wraca nigdy do tradycji samurajów. Robi filmy o uniwersalnych uczuciach, podobnych pod każdą długością i szerokością geograficzną. Bardzo polecam ten kameralny, pełen wrażliwości film.

Zdarzyło się

Reż.: Audrey Diwan

Wyk.: Anamaria Vartolomei, Kacey Motted Klein

Młoda dziewczyna, bardzo zdolna studentka, zachodzi w niechcianą ciążę, a nie czuje się na siłach, by w tym momencie życia urodzić dziecko. Ale jest rok 1963, we Francji wciąż jeszcze (aż do roku 1975) prawo zabrania aborcji. Żaden lekarz nie chce dokonać zabiegu. Annie przechodzi przez piekło upokorzeń szukając pomocy w aborcyjnym podziemiu.

Audrey Diwan zekranizowała autobiograficzną powieść tegorocznej Noblistki Annie Ernaux. Dostrzegła w jej książce przede wszystkim opowieść o wolności. O tym, że kobieta ma prawo do rozwoju, spełniania swoich marzeń, a przede wszystkim do decydowania o własnym ciele i własnym życiu. W „Zdarzyło się” reżyserka nikogo nie osądza, nie moralizuje. Pokazuje desperację bohaterki (w tej roli świetna Anamaria Vartolomei) i jej samotność. Świat pełen hipokryzji, w którym decyzja o usunięciu ciąży niesie zagrożenie dla zdrowia i życia.

We Francji od 1975 roku jest już liberalna ustawa aborcyjna. W ciągu ostatnich 60 lat prawo do przerywania ciąży zostało złagodzone w ponad 30 krajach świata. Ale przecież w wielu państwach, także w Polsce, obowiązuje dziś bardzo restrykcyjny zakaz aborcji. A jednocześnie według ubiegłorocznych danych Amnesty International na całym świecie jedna ciąża na cztery kończy się aborcją. Tam, gdzie prawo jej zabrania, tworzy się aborcyjne podziemie, a kobiety znoszą nierzadko upokorzenia jak Annie.

Halloween. Finał

Reż.: David Gordon Green

Wyk.: Jamie Lee Curtis

Pierwsze „Halloween” John Carpenter nakręcił w 1978 roku. Potem powstawały kolejne części tego slashera, za kamerą stawało ośmiu kolejnych reżyserów. 44 lata później na ekrany wchodzi trzynasty film z tej serii. Jednocześnie trzecia część trylogii zrealizowanej przez Davida Gordona Greena. Laurie Straud (nieśmiertelna w tej roli Jamie Lee Curtis), która zdążyła już z bojowniczki zamienić się w gospodynię domową, po raz kolejny musi zmierzyć się z Michaelem Myersem. Podobnie jak w poprzednim odcinku filmowej serii, ważną rolę odgrywa tu jej wnuczka Allyson. Myers też nie jest tym razem sam. Ma obok siebie młodego mężczyznę, którego oskarżono o niedopilnowanie i śmierć dziecka.

Zdawałoby się, że – jak zapowiadają producenci – ostatni tytuł serii powinien co nieco wyjaśnić. Choćby to, kim jest naprawdę Myers. Nic z tego. Absurd goni tu absurd, głównym bohaterem jest tak naprawdę nóż kuchenny, a widz ma się tylko bać wciśnięty w fotel. Jeśli po drodze, rozczarowany, nie zaśnie z nudów.