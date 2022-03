Było tak, jak być mogło i powinno. Bardzo skromnie. Bo jak mówić o filmach, gdy tuż za naszą granicą giną i cierpią ludzie.

— Moment ogłaszania nominacji był zawsze bardzo radosny. Dzisiaj ta radość jest przygaszona. Pozwólcie, że w imieniu polskiego środowiska filmowego złożę hołd społeczeństwu ukraińskiemu, które wykazuje się niezwykłą odwagą broniąc swojej ojczyzny przed niczym niesprowokowaną agresją Rosji Putina. Szczególne pozdrowienia i wyrazy uznania kieruję do filmowców ukraińskich, którzy w tych strasznych warunkach tworzą dokumentację zbrodni, które tam się dzieją — powiedział prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński.

Środowisko filmowe od pierwszych dni wojny organizuje wspacie dla uchodźców, specjalnie opiekuje się kolegami z branży. Pomaga im znaleźć lokum i pracę, zawozi też na granicę, do Lwowa, Kijowa dary – najpotrzedniejsze rzeczy do pracy, lekarstwa, jedzenie, także hełmy czy kamizelki kuloodporne. Dariusz Jabłoński podziękował wszystkim za zaangażowanie i zapowiedział kolejne akcje pomocy Ukrainie, a na kameralne ogłoszenie nominacji zaprosił przedstawicieli wszystkich organizacji filmowych, by razem zamanifestować solidarność środowiska. Na scenie pojawiła się również Julia Synkiewicz, dyrektorka festiwalu w Odessie przedstawicielka Akademii na Ukrainę do spraw pomocy ukraińskim filmowcom.

Później również wszyscy odczytujący nominowanych deklarowali swoją solidarność z walczącą Ukrainą i z filmowcami i filmowczyniami walczącymi teraz z karabinem w dłoni jak choćby Ołeh Sencow albo starającymi się wojnę dokumentować. Apelowali również o wspieranie Ukrainy.

A kino? Mamy za sobą specyficzny rok. Na ekrany weszły filmy, które z powodu pandemii nie doczekały się premiery w roku 2020, takie choćby jak zakwalifikowane do canneńskiego konkursu „Sweat” Magnusa von Horna, jak i produkcje nowe. W sumie o nominację w kategorii najlpeszy film ubiegało się ponad 70 tytułów, w kategorii dokumentu blisko 70. Jak zawsze dominowały obrazy współczesne, ale szczególnie silny był też trend powrotu do czasów PRL-u, w obliczu polityki ostatniego czasu brzmiący bardzo aktualnie.

I tak w kategorii najlepszego filmu nominacje dostały: „Aida” Jasmili Zbanić (polska koprodukcja), „Moje wspaniałe życie” Łukasza Grzegorzka, „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego, „Wszystkie nasze strachy” Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta, oraz „Żeby nie było śladów” Jana P. Matuszyńskiego.

Autorzy czterech z tych filmów - Smarzowski, Zbanić, Ronduda i Gutt oraz Matuszyński mają też szansę na Orła w kategorii najlepszej reżyserii, dołączyli też do nich „Pawł Łoziński, twórca dokumentalnego „Filmu balkonowego” oraz Magnus von Horn („Sweat”).

Nominacje dla najlepszych aktorek przypadły: Agacie Buzek („Moje wspaniałe życie”), Magdalenie Koleśnik („Sweat”), Jasnie Duricić (Aida”) i Marii Dębskiej („Bo we mnie jest seks”).

Wśród aktorów członkowie Akademii wyróżnili: Piotra Głowackiego („Mistrz”), Macieja Stuhra („Powrót do tamtych dni”), Jacka Braciaka („Moje wspaniałe życie”), Roberta Więckiewicza (Wesele”) i Tomasza Ziętka („Żeby nie było śladów”).

Ogółem najwięcej nominacji we wszystkich kategoriach dostał film „Żeby nie było śladów” Jana Matuszyńskiego, 10 nominacji przypadło „Weselu”, 7 - „Wszystkim naszym strachom”.

Wszyscy uczestnicy spotkania nosili żólto-niebieskie wstążki, zmienił się też plakat Polskich Nagród Filmowych. Potem wyszli razem na scenę z kartkami „Stop Russian War!”.

— Pokazujmy się z takimi kartkami na wszystkich uroczystościach filmowych — apelował Jabłoński. Do ludzi kina na całym świecie.

Andrzej Pągowski zaś narysował nowy plakat Orłów: tym razem z dwoma Orłami i w żółto-niebieskich barwach.

Spotkanie z nominowanymi ma się odbyć 20 kwietnia. Wtedy też zostanie ogłoszony laureat Orła za osiągnięcia życia