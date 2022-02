- Trafiłem do więzienia w wieku 29 lat i przetrwałem w nim całą dekadę. Dziesięć lat. Odsiedziałem 3 690 dni. Straciłem tam być może najlepsze lata swojego życia – wspomina Sławomir Sikora.

To historia młodego przedsiębiorcy Sławomira Sikory (w roli tej występuje Bartosz Sak). Prześladowany przez bandytę, który chce od niego zwrotu fikcyjnego długu, dopuszcza się morderstwa w obronie najbliższych. Sikora skazany na 25 lat więzienia trafia za kraty, gdzie musi walczyć o przetrwanie w środowisku bezwzględnych recydywistów.

Pozbawiony nadziei na sprawiedliwość, odizolowany od tych, których kocha (w roli narzeczonej Anna Karczmarczyk), musi znaleźć w sobie siłę, by przeżyć i pozostać sobą. Jego każdy dzień jest walką o zachowanie godności i człowieczeństwa. Tym trudniejszy, że w środowisku brutalnych reguł. Sikora podejmuje walkę i nie daje się złamać. Dzięki przyjaźni ze skazanym za zabójstwo Hektorem, byłym żołnierzem Legii Cudzoziemskiej (Piotr Stramowski) oraz pomocy działaczki na rzecz praw człowieka (w roli tej występuje Olga Bołądź), Sikorze udaje się przekonać ludzi do swoich racji.

Ta historia rozpoczęła się w 1993 r. i trwała miesiącami. W marcu 1994 r. doszło zbrodni. 15 marca 1994 roku Sikora i jego kolega Bryliński trafili do aresztu. W listopadzie 1997 r. zapadł wyrok po 25 lat pozbawienia wolności. Sprawa stała się głośna dzięki publikacjom prasowym. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że w latach, gdy na ulicach Warszawy toczyły się wojny gangów żyła nią cała Polska.

Jednocześnie rozpoczęła się trwająca kilka lat walka o prezydenckie ułaskawienie. Pod petycją w sprawie Sikory podpisało się 37 tysięcy osób. Byli przekonani, że ofiara stała się katem, a w więzieniu została zresocjalizowana. W 2005 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał akt łaski. Po wyjściu z więzienia Sikora został biznesmenem, społecznikiem, aktywistą. Jest też twórcą filmu o sobie.

Producent Bogusław Job i reżyser Denis Delića opisali stan szoku z jakim zderzył się Sikora – trafiając na oszusta, który postanowił zniszczyć go finansowa i starali odpowiedzieć na pytanie co spowodowało, że dokonał zabójstwa. Opisując realia polskich zakładów karnych stworzyli kino więzienne.

Porównując ten obraz z doskonałym „Długiem” Krzysztofa Krauzego warto zaznaczyć, że nie był on dokumentalną relacją z tragicznych wydarzeń z życia Sikory i Brylińskiego. Krauze zainspirował się ich historią, zmienił ich nazwiska i tożsamości, dodał elementy fabularne.

Sikora podkreśla, że nie chce deprecjonować „Długu” i zdaje sobie sprawę, jak bardzo ten film mu pomógł. - Krzysztof Krauze nakręcił film ważny dla mojej wolności, ale także film, który był jego wizją i wiele rzeczy w moim życiorysie zmienił. Taki miał oczywiście być, dotyczył morderstwa i reakcji ofiar na nękanie ze strony oprawcy, a teraz ja chciałbym opowiedzieć moją wersję. Moją prawdę – dodaje Sikora.

- Udała nam się sztuka, która zdarza się dość rzadko: nakręcić oparty na prawdziwych wydarzeniach film, który jest szczery i prawdziwy, który nie boi się trudnych emocji, obrazowej przemocy i smutnej refleksji, a jednocześnie film, który jest dobrą, emocjonującą rozrywką. W tym sensie, że inspiruje do zmian, do innego spojrzenia na to, kim jesteśmy, co mamy. Taki trochę amerykański dramat i feel good movie w jednym, osadzony w chłodnej, szaroburej rzeczywistości Polski przełomu wieków - komentuje producent filmu i współreżyser Bogusław Job.