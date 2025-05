Partner rozmowy: Polsko - Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Europejski Kongres Gospodarczy to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej gospodarce. Jakie są pana oczekiwania wobec EKG i współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, czyli AHK Polska?

Bardzo mnie cieszy udział w EKG w ramach współpracy z AHK na rzecz wspólnego wzmacniania polsko-niemieckich relacji gospodarczych. Te dni były bardzo produktywne, mieliśmy dużo dobrych rozmów między innymi na temat zielonej transformacji. Pokazaliśmy również, w jaki sposób sieć połączeń Lufthansa Group odgrywa integralną rolę w rozwoju europejskiego biznesu. Jesteśmy świadomi naszej roli w budowaniu mostów między oboma krajami.

Jakie są priorytety strategiczne firmy w nadchodzących latach?

Lufthansa Group zawsze przyczyniała się do postępu w lotnictwie i jest liderem w przekształcaniu branży. Staliśmy się liderem w procesie zielonej transformacji. Przez dziesięciolecia Lufthansa Group wielokrotnie była pierwszym klientem na nowe, najnowocześniejsze samoloty. Teraz mamy na swojej liście zamówień ponad 250 nowych, paliwooszczędnych samolotów. Lufthansa była pierwszą linią lotniczą na świecie, która przetestowała zastosowanie ekologicznego paliwa w regularnych operacjach lotniczych ponad 10 lat temu. Byliśmy również pierwszą grupą lotniczą na świecie, która we współpracy z BASF wyposażyła samoloty w oszczędzającą paliwo folię AeroSHARK na kadłubie w celu zmniejszenia zużycia paliwa.

Jesteśmy też pierwszą grupą lotniczą, która wprowadziła tzw. zielone taryfy. Za pomocą jednego kliknięcia pasażer kupić bilet, który wiąże się z jednej strony z obniżką na zrównoważone paliwo lotnicze, a z drugiej z rekompensatą w postaci zaangażowania w nasze kluczowe projekty klimatyczne. Zaobserwowaliśmy wzrost popytu na to rozwiązanie od czasu jego wdrożenia dwa lata temu. Dlatego pod koniec zeszłego roku rozszerzyliśmy tę ofertę o wybrane loty międzykontynentalne, ale także dla klientów korporacyjnych. Obecnie firmy mają również możliwość zakupu zrównoważonego paliwa lotniczego jako transakcji hurtowej.

Czy są jakieś nowe trasy, usługi lub inwestycje, którymi możesz się z nami podzielić?

Jestem bardzo zadowolony, że Bydgoszcz wróciła do rozkładu lotów Lufthansy. To ósmy port w Polsce obsługiwany przez Lufthansę. Pokazuje naszą strategię oraz zaangażowanie w dalsze łączenie ludzi, kultur i gospodarek. Latem 2025 roku Lufthansa Group zaoferuje swoim klientom w Polsce do 400 częstotliwości lotów tygodniowo – rejs średnio co pół godziny.

Partner rozmowy: Polsko - Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa