Organizacja The North Atlantic Right Whale Consortium poinformowała, że liczba wielorybów biskajskich żyjących na wolności spadła w 2020 roku do 336 - to poziom najniższy od 20 lat. Mniej niż 100 żyjących na wolności wielorybów biskajskich to samice. Wieloryby biskajskie osiągają dojrzałość płciową po ukończeniu 10. roku życia. Ciąża trwa u samicy ok. roku i zazwyczaj rodzi się tylko jedno młode. W kolejną ciążę samica zachodzi po trzech do pięciu lat.

Reklama

Wieloryb biskajski na liście gatunków zagrożonych wyginięciem znajduje się od 1970 roku

Whitney Webber z organizacji Oceana zwraca uwagę, że utrata "niemal 10 proc. populacji zagrożonego wyginięciem gatunku w ciągu roku to drastyczny spadek, który powinien być dzwonkiem alarmowym".



Wieloryb biskajski jest jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków wielorybów. Na liście gatunków zagrożonych wyginięciem znajduje się od 1970 roku.



W ciągu ostatniej dekady populacja wielorybów biskajskich zmniejszyła się o 30 proc. Jeszcze w 2011 roku na wolności żyło 481 przedstawicieli tego gatunku.

Reklama

336 Tyle wielorybów biskajskich występuje obecnie na wolności

Populacja tego gatunku pierwotnie gwałtownie zmniejszyła się ze względu na intensywne połowy, które zostały zakazane w 1935 roku. W latach 20-tych XX wieku populacja tych wielorybów miała spaść z 21 tysięcy do mniej niż 100 - podaje Oceana.



Obecnie zagrożeniem dla wielorybów jest są m.in. sieci rybackie, w które ssaki te często się zaplątują oraz statki, z którymi się zderzają.