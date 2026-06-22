Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński
Michał Kamiński skierował list do ambasadora Ukrainy, w którym poinformował o zwrocie dwóch odznaczeń państwowych. Jak wskazuje portal 300polityka.pl, polityk otrzymał je m.in. za autorstwo pierwszego w historii Parlamentu Europejskiego raportu dotyczącego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej oraz za wieloletnie zaangażowanie w budowę strategicznego partnerstwa.
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„Przyjmowałem te odznaczenia jako wyraz uznania dla wieloletniego zaangażowania w budowę strategicznego partnerstwa między Polską a Ukrainą” – napisał Kamiński w liście, którego treść przytacza portal 300polityka.pl. Wskazał, że Polska przez lata była adwokatem Ukrainy w Europie, wspierając ją politycznie, dyplomatycznie i gospodarczo oraz świadomie ograniczając spory historyczne.
Głównym powodem decyzji polityka jest brak symetrii w traktowaniu kwestii pamięci narodowej, a w szczególności problem ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Kamiński zestawił te trudności z brakiem przeszkód dla innych procesów na terytorium Ukrainy.
„Szczególnie wymownym symbolem tego stanu rzeczy pozostają wieloletnie trudności związane z prowadzeniem ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej, podczas gdy ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu prowadzone były na terytorium Ukrainy bez istotnych przeszkód administracyjnych czy politycznych” – zaznaczył Kamiński. Dodał, że jest to przykład „hierarchii pamięci, z którą Polska nie może się zgodzić”.
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W liście zwrócono uwagę na kontekst współczesny, w tym na pomoc finansową i militarną, jaką Polska oraz Europa przekazują Ukrainie w walce z rosyjską agresją. Autor wyraził rozczarowanie, że mimo bezprecedensowego wsparcia, strona ukraińska nie potępiła jednoznacznie sprawców masowych mordów.
„Tym większe jest moje zdumienie i rozczarowanie faktem, że po latach tak ogromnego wsparcia ze strony Polski i całej Europy Ukraina nadal nie zdobyła się na jednoznaczne potępienie sprawców zbrodni wołyńskiej oraz masowych mordów dokonanych przez OUN i UPA na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w liście. Polityk dodał, że trudno zrozumieć, dlaczego w XXI wieku osoby powiązane z tymi zbrodniami są przedstawiane jako wzorce patriotyzmu dla kolejnych pokoleń Ukraińców.
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Kamiński podkreślił, że choć każdy naród ma prawo samodzielnie wybierać bohaterów, to Polska ma obowiązek reagować, gdy mowa o osobach odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej. Podsumował, że prawdziwe partnerstwo musi opierać się na prawdzie i szacunku dla ofiar.
„Dlatego zwracam przyznane mi odznaczenia, prosząc o przekazanie ich właściwym władzom Ukrainy” – oświadczył, podkreślając, że decyzję tę podejmuje z głębokim żalem.
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