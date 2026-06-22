Michał Kamiński skierował list do ambasadora Ukrainy, w którym poinformował o zwrocie dwóch odznaczeń państwowych. Jak wskazuje portal 300polityka.pl, polityk otrzymał je m.in. za autorstwo pierwszego w historii Parlamentu Europejskiego raportu dotyczącego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej oraz za wieloletnie zaangażowanie w budowę strategicznego partnerstwa.

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Michał Kamiński o powodach zwrotu orderów od Ukrainy

„Przyjmowałem te odznaczenia jako wyraz uznania dla wieloletniego zaangażowania w budowę strategicznego partnerstwa między Polską a Ukrainą” – napisał Kamiński w liście, którego treść przytacza portal 300polityka.pl. Wskazał, że Polska przez lata była adwokatem Ukrainy w Europie, wspierając ją politycznie, dyplomatycznie i gospodarczo oraz świadomie ograniczając spory historyczne.

Głównym powodem decyzji polityka jest brak symetrii w traktowaniu kwestii pamięci narodowej, a w szczególności problem ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Kamiński zestawił te trudności z brakiem przeszkód dla innych procesów na terytorium Ukrainy.

„Szczególnie wymownym symbolem tego stanu rzeczy pozostają wieloletnie trudności związane z prowadzeniem ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej, podczas gdy ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu prowadzone były na terytorium Ukrainy bez istotnych przeszkód administracyjnych czy politycznych” – zaznaczył Kamiński. Dodał, że jest to przykład „hierarchii pamięci, z którą Polska nie może się zgodzić”.

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W liście zwrócono uwagę na kontekst współczesny, w tym na pomoc finansową i militarną, jaką Polska oraz Europa przekazują Ukrainie w walce z rosyjską agresją. Autor wyraził rozczarowanie, że mimo bezprecedensowego wsparcia, strona ukraińska nie potępiła jednoznacznie sprawców masowych mordów.

„Tym większe jest moje zdumienie i rozczarowanie faktem, że po latach tak ogromnego wsparcia ze strony Polski i całej Europy Ukraina nadal nie zdobyła się na jednoznaczne potępienie sprawców zbrodni wołyńskiej oraz masowych mordów dokonanych przez OUN i UPA na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w liście. Polityk dodał, że trudno zrozumieć, dlaczego w XXI wieku osoby powiązane z tymi zbrodniami są przedstawiane jako wzorce patriotyzmu dla kolejnych pokoleń Ukraińców.

Kamiński zwraca ukraińskie ordery „z głębokim żalem”

Kamiński podkreślił, że choć każdy naród ma prawo samodzielnie wybierać bohaterów, to Polska ma obowiązek reagować, gdy mowa o osobach odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej. Podsumował, że prawdziwe partnerstwo musi opierać się na prawdzie i szacunku dla ofiar.

„Dlatego zwracam przyznane mi odznaczenia, prosząc o przekazanie ich właściwym władzom Ukrainy” – oświadczył, podkreślając, że decyzję tę podejmuje z głębokim żalem.