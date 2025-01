Gdy przychodzi do walki, to my jesteśmy pierwsi wysyłani na front. Oni (najemnicy) przybywają tylko jako wsparcie Kongijski żołnierz w rozmowie z BBC

Przywódca rebeliantów, Willy Ngoma, na jednym z opublikowanych nagrań beszta rumuńskiego najemnika, którym okazuje się były żołnierz Legii Cudzoziemskiej, któremu wypomina, że Kongo płaci mu „8 tys. dolarów miesięcznie” i dobrze go karmi, w odróżnieniu od tego, na co mogą liczyć kongijscy żołnierze.



- Walczymy o naszą przyszłość. Nie przyjeżdżajcie tu po przygody – dodał.



W największym mieście we wschodniej części Demokratycznej Republiki słychać strzały, a na ulicach leżą ciała, po tym jak 27 stycznia do miasta weszli rebelianci z organizacji M23, złożonej z członków plemienia Tutsi, wspierani przez rwandyjską armię.

Rwanda oskarża Kongo o zatrudnianie najemników. Kongo: Jacy najemnicy?

Kontrakty zawarte z rumuńskimi najemnikami przez kongijski rząd miały obowiązywać „bezterminowo”. Co trzy miesiące każdemu najemnikowi przysługiwał miesiąc urlopu (za który otrzymywał obniżone wynagrodzenie – ok. 3 tys. dolarów).



W lutym 2024 roku w zasadzce na konwój kongijskiej armii zginęło dwóch Rumunów – w tym jeden, który, jak poinformowała rodzina, był w Rumunii policjantem. Mężczyzna wziął urlop w pracy i wyjechał do Konga skuszony wysokim wynagrodzeniem. Rodzina twierdzi, że z pensji policyjnej nie był w stanie spłacać kredytu mieszkaniowego. To właśnie wysokie zarobki, w porównaniu do tego, na co Rumuni mogą liczyć w swojej ojczyźnie, skłaniają ich do wyjazdu do Konga.