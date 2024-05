Przeciwnicy takiego kroku wskazują na brak jasnych kryteriów umożliwiających podjęcie takiej decyzji. Kontrowersje wzbudza granica między Izraelem a Palestyną, jak i status anektowanej przez Izrael Wschodniej Jerozolimy.

Norwegia uznaje Palestynę. Granice sprzed 4 czerwca 1967 r.

Nie mieli z tym problemu premier Norwegii Jonas Gahr Støre i minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide, którzy ogłosili w środę, że podział terytorialny opiera się na granicach sprzed 4 czerwca 1967 r., kiedy to Izrael w wyniku wojny sześciodniowej opanował Strefę Gazy będącą pod administracją Egiptu oraz Zachodni Brzeg i Wschodnią Jerozolimę – będące w gestii Królestwa Jordanii. Tak widzi Palestynę Madryt i Dublin, jak i ogromna większość państw świata.

Tak też zostało zdefiniowane terytorium państwa palestyńskiego w Palestyńskiej Deklaracji Niepodległości przez Organizację Wyzwolenia Palestyny (OWP). Zostało szybko uznane przez wiele państw, w tym Egipt i Jordanię. W takim rozumieniu państwo Palestyna rozciąga się na obszarze 6020 km kw. i liczy ponad pięć milionów mieszkańców. Jego stolicą jest Jerozolima, a Ramallah na Zachodnim Brzegu jest uważana za centrum administracyjne państwa. Tam mieszczą się władze Autonomii ustanowionej w wyniku porozumień palestyńsko-izraelskich z Oslo w latach 1993–1994. Na każdym z budynków jej władz w Ramallah widnieje wyraźny napis: State of Palestine.

–Uznanie państwa Palestyna oznacza wyrażenie zgody na to, aby władzę w nim objął Hamas i to w drodze wojny domowej, walcząc z OWP, która zarządza Zachodnim Brzegiem. Uznanie państwa palestyńskiego jest działaniem nieodpowiedzialnym, by nie powiedzieć głupotą – tłumaczy „Rzeczpospolitej” prof. Efraim Inbar, szef Jerusalem Institute for Strategic Studies (JISS). Jest przekonany, że uznawanie przez coraz większą liczbę państw Palestyny nie wpłynie w żaden sposób na polityczne decyzje państwa żydowskiego zarówno w Strefie Gazy, jak i w sferze polityki międzynarodowej.

Dyplomatyczna porażka Izraela. Coraz mniej sojuszników

„Uznanie państwa palestyńskiego przez trzy kraje jest najnowszym z szeregu dyplomatycznych niepowodzeń Izraela w walce z Hamasem” – napisał „Times of Israel”, przypominając działania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze dotyczące wniosku o nakaz aresztowania premiera Izraela i ministra obrony. Zdaniem izraelskiego rządu uznawanie Palestyny jest nagrodą dla Hamasu za dokonane zbrodnie. – Można to traktować w kategoriach nieudolności izraelskiej dyplomacji. Na pewno nie przybliży to końca wojny ani dnia uwolnienia zakładników – mówi Avi Scharf z liberalnego dziennika „Haarec”.