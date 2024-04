Iran poinformował USA o swoich planach dotyczących ataku na Izrael

Prezydent USA, Joe Biden, oświadczył w środę, że Iran grozi przeprowadzeniem „znaczącego ataku na Izrael”

Najwyższy przywódca duchowy Iranu, ajatolla Ali Chamenei, mówił w środę, że Izrael „musi zostać ukarany i zostanie ukarany” za atak na placówkę dyplomatyczną Iranu, który — jak dodał - jest równoznaczny z atakiem na terytorium Iranu.



Izrael nie potwierdził oficjalnie, że to on stoi za atakiem z 1 kwietnia na konsulat Iranu w Damaszku. To, że za atakiem stoi Izrael, potwierdza jednak Pentagon.



Iran chce mieć pewność, że USA nie zareagują na atak na Izrael. Waszyngton odmawia takich gwarancji

Jedno ze źródeł irańskich, na które powołuje się Reuters twierdzi, że atak na Izrael może przeprowadzić jeden z członków wspieranej przez Iran tzw. Osi Oporu, na którą składają się m.in. powiązane z Iranem milicje.



Szef MSZ Iranu, w czasie wizyty w Omanie sygnalizował, że Teheran jest gotów na deeskalację, jeśli spełnione zostaną jego żądania — wśród nich jest doprowadzenie do trwałego zawieszenia broni w Gazie, co Izrael, chcący całkowicie zniszczyć Hamas, wyklucza.



Teheran chce mieć też pewność, że w przypadku „kontrolowanego” ataku Iranu na Izrael, USA nie zaangażują się w konflikt. USA miały odmówić Iranowi takich gwarancji w informacji przekazanej za pośrednictwem Omanu — podają źródła agencji Reutera.