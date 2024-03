Rosjanie komentują słowa papieża o "białej fladze". "Apel, by Zachód uznał swój błąd"

- Ale wiecie, niestety, że zarówno stanowiska papieża, jak i powtarzające się stanowiska innych stron, w tym naszej, spotyka się z całkowitym odrzuceniem przez kijowski reżim, który nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji — dodał.

Pieskow mówił też, że stanowisko Ukrainy jest umacniane przez oświadczenia „wielu europejskich państw, które robią wszystko, aby doprowadzić do zagłady Rosji, do tego, co jest, według nich, nieuchronną strategiczną porażką”. - To najgłębsze złudzenie, najgłębszy błąd — podsumował.

Jakie warunki negocjacji o pokoju przedstawia Rosja?

Rosja rozpoczęła 24 lutego 2022 roku pełnowymiarową, niesprowokowaną inwazję na Ukrainę, zmierzając m.in. do obalenia wyłonionych demokratycznie władz w Kijowie. Rosja deklaruje gotowość do negocjacji, ale jako warunek uznaje zaakceptowanie przez Ukrainę utraty okupowanej przez Rosję części ukraińskiego terytorium (ok. 20 proc. terytorium Ukrainy) oraz usunięcie obecnych władz Ukrainy (którą Rosja, bez żadnego uzasadnienia, określa mianem „neonazistowskich”).



Ukraina jako warunek rozpoczęcia rozmów pokojowych przedstawiała wycofanie się rosyjskich wojsk z ukraińskich ziem zajętych po 24 lutego 2022 roku. Prezydent Ukrainy wydał też dekret, w którym wyklucza możliwość negocjacji z władzami Rosji, na czele których stoi Władimir Putin.