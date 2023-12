Pierwsza od ponad roku rozmowa najważniejszych generałów z Chin i USA

„Gen. Brown podkreślił wagę zaangażowania się Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w znaczący dialog, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo nieporozumień” - głosi komunikat strony amerykańskiej.



W ubiegłym miesiącu gen. Brown miał wysłać list gen. Liu, deklarując gotowość do podjęcia rozmów.



Tymczasem strona chińska informuje, że gen. Liu stwierdził w czasie rozmowy, iż kluczem do rozwinięcia „stabilnych, zdrowych i zrównoważonych relacji” między armiami obu państw jest „właściwe zrozumienie Chin” przez USA.



Chiński generał w sprawie Tajwanu mówi o „zdecydowanej obronie suwerenności państwa” przez chińską armię

W kwestii Tajwanu gen. Liu miał powiedzieć, że „chińskie siły zbrojne będą zdecydowanie bronić suwerenności państwa i jego integralności terytorialnej”.



Gen. Liu wezwał też USA do „poszanowania suwerenności terytorialnej Chin i ich praw na morzu oraz interesów w rejonie Morza Południowochińskiego”. W tym ostatnim rejonie Chiny roszczą sobie prawa do wód, do których roszczenia zgłaszają niektóre inne państwa Azji południowo-wschodniej.