Viktor Elbling, ambasador Niemiec w Warszawie: Nie wrócimy do relacji sprzed 2015 roku

Wolfgang Ischinger proponuje, aby na inaugurację Donalda Tuska do Warszawy przyjechał Emmanuel Macron i Olaf Scholz. Czy taki gest nie byłby jednak potwierdzeniem oskarżeń Jarosława Kaczyńskiego, że nowy rząd będzie „de facto rządem niemieckim”, a w każdym razie sprzyjającym interesom niemieckim, a to utrudni demokratycznej opozycji zwycięstwo w wyborach prezydenckich za nieco ponad rok?

O czasie i miejscu składania pierwszych wizyt zadecyduje nowy polski rząd. Propozycję Wolfganga Ischingera rozumiem tak, że już od samego początku Trójkąt Weimarski powinien stać się centralnym elementem naszej współpracy i całkowicie się z tym zgadzam: Trójkąt Weimarski nie wykorzystywał ostatnio swoich możliwości. Ma potencjał, by stać się dla Europy źródłem inicjatyw, nowych idei. Takie powinny być nasze ambicje. Nie może być jednak postrzegany jako ekskluzywny klub „wielkich graczy”, lecz musi także działać w sposób pomocny dla innych.

Relacje polsko-niemieckie były bardzo dobre, gdy premierem był Donald Tusk (2007–2014). Wracamy do tych czasów czy też nastawienie Polaków do Niemiec za czasów PiS na tyle się zmieniło, że Polska będzie tu o wiele bardziej asertywna?

Tylko dla zobrazowania: rok 2007 był rokiem, w którym Bułgaria i Rumunia przystąpiły do UE, a Steve Jobs zaprezentował pierwszy iPhone. Niemcy, Polska, cały świat był wtedy inny. Uważam, że Polska i Niemcy muszą wspólnie przejąć odpowiedzialność: za Ukrainę – jako te dwa kraje, które udzielają jej w Europie największego wsparcia; za przyszłość Unii Europejskiej – jako dwa duże państwa członkowskie w centrum Europy; za bezpieczeństwo NATO – z Polską jako państwem frontowym. Charakter relacji będzie się kształtował w oparciu o wspólne zadania, a nie przeszłość. Chciałbym przy tym wspomnieć o jednym: jeśli chodzi o Rosję, zarówno my, jak i inni zbyt mało słuchaliśmy Polski i naszych środkowoeuropejskich sąsiadów, niezależnie od tego, do której partii należał rząd. To już przeszłość. Decyzje dotyczące przyszłości będziemy ściśle uzgadniać z naszymi polskimi przyjaciółmi.

Kanclerz Scholz uważa, że warunkiem poszerzenia Unii w szczególności o Ukrainę jest reforma jej funkcjonowania, w tym ograniczenie weta w podejmowaniu przez Radę UE decyzji w sprawach zagranicznych. Niemcy znajdą tu wspólne podejście z polskim rządem?

Znajdowanie kompromisów i wspólnego podejścia jest istotą Unii Europejskiej. Zgadzamy się już co do celu: tak samo jak Polska chcemy, by Ukraina stała się członkiem Unii Europejskiej i by Unia Europejska pozostała jednocześnie silna i zdolna do działania. Jestem przekonany, że uzgodnimy także drogę prowadzącą do tego celu. Wymaga to czasu i z pewnością będzie jednym z większych zadań na nadchodzące lata, nad którymi będą musiały się pochylić właśnie Niemcy i Polska. Ostatecznie znajdziemy jednak dobre rozwiązanie i powitamy Ukrainę jako członka Unii Europejskiej.

Powrót Donalda Trumpa do Białego Domu za rok staje się realny. Polska i Niemcy wraz z innymi partnerami powinny myśleć o rozwinięciu europejskiej polityki obronnej na wypadek, gdyby USA chciały wycofać się z zaangażowania w bezpieczeństwo Europy?

Brutalna wojna napastnicza Rosji przeciwko Ukrainie zmusiła nas i naszych europejskich i amerykańskich sojuszników w ramach NATO do zweryfikowania i rozszerzenia naszych zdolności obronnych. „Zeitenwende” jest niemiecką reakcją na tę wojnę. Wspieramy Ukrainę militarnie, politycznie i finansowo, np. ostatnio poprzez dwukrotne zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy z 4 mld euro na 8 mld euro oraz zimowy pakiet pomocy. Ale dbamy również o usprawnienie Bundeswehry, na przykład poprzez uruchomienie specjalnego funduszu 100 mld euro. Prawdą jest, że niezależnie od rozwoju sytuacji politycznej i wyborów, powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób możemy wzmocnić europejski potencjał obronny także w ramach Unii Europejskiej. Jeśli jako Europa będziemy kolektywnie silniejsi, to wzmocni to również NATO jako całą organizację i to musi być nasz wspólny transatlantycki cel.

Współpraca niemiecko-francuska szwankuje, oba kraje potrzebują dodatkowego partnera, aby skutecznie przewodzić powiększonej Unii. Wchodzimy w złoty wiek Trójkąta Weimarskiego?

Francję i Niemcy łączy bliska przyjaźń i partnerstwo. W wielu obszarach ściśle ze sobą współpracujemy i będziemy dalej to czynić, mając na przykład na uwadze rozszerzenie Unii Europejskiej i niezbędne przy tym unijne reformy. Zgadza się jednak jak najbardziej to, że chcemy zintensyfikować współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego. Ponad 40 proc. obywateli Unii Europejskiej mieszka w naszych trzech krajach, łącznie wypracowujemy praktycznie połowę wyniku gospodarczego Unii. Te liczby podkreślają dla mnie naszą wspólną odpowiedzialność, ale także niesamowity potencjał ściślejszej kooperacji. Jeśli faktycznie nadchodzi złoty wiek Trójkąta Weimarskiego, to byłaby to według mnie bardzo dobra wiadomość nie tylko dla Niemiec czy Polski, ale dla całej Unii.