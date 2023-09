Wołodymyr Zełenski mówi o "nowym poziomie jedności z USA". "Historyczna rzecz"

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 576 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden, w czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim zapowiedział, że pierwsza partia czołgów Abrams trafi na Ukrainę w przyszłym tygodniu.

- Spotkałem się z prezydentem (Joe) Bidenem i jego zespołem. Jest nowy pakiet obronny: zestawy obrony powietrznej, artyleria, pociski, sprzęt inżynieryjny - powiedział Zełenski.



Wołodymyr Zełenski: Przygotowujemy nowy ekosystem obronny z USA

- Jest też długoterminowe porozumienie - będziemy pracować razem z USA, na rzecz Ukrainy, by produkować potrzebną jej broń - dodał.



- To nowy poziom naszej jedności! Koprodukcja w przemyśle obronnym z USA to historyczna rzecz. Nowa baza przemysłowa, nowe miejsca pracy w obu krajach. W szczególności, Ukraina będzie w stanie produkować zestawy obrony powietrznej. Przygotowujemy nowy ekosystem obronny razem z USA, by produkować broń, która jeszcze bardziej wzmocni wolność i będzie chronić życie - powiedział Zełenski.