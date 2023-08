Ukraina-Izrael. Widmo poważnego konfliktu

Ukraińcy koczują na lotnisku

Ukraiński dyplomata alarmuje, że Izrael nie wpuszcza do kraju co dziesiątego Ukraińca, który przebywa na lotnisko, mimo obowiązującego ruchu bezwizowego pomiędzy krajami. Ukraińskie media publikują zdjęcia koczujących na lotnisku w Izraelu rodaków. Widać na nich leżących na podłodze ludzi, również z małymi dziećmi.

Ukraińska agencja RBK Ukraina, powołując się na rozmówców w izraelskim MSW podaje, że władze w Tel Awiwie uważają, że Kijów celowo "szantażuje" Izrael przed nadchodzącą pielgrzymką i w przypadku zawieszenia przez Ukrainę ruchu bezwizowego Izrael całkowicie wycofa się z tego porozumienia.

Izrael zawiesił 9 sierpnia ubezpieczenia medyczne dla ukraińskich uchodźców, co pozbawiło opieki zdrowotnej kilkanaście tysięcy ludzi. Zostały wprowadzone na początku wojny i dotyczyły 14 tys. uchodźców. Po fali krytyki z Kijowa rząd Netanjahu przywrócił Ukraińcom dostęp do opieki zdrowotnej.

Naczelny rabin Ukrainy w roli pośrednika? "Zrobię wszystko, co ode mnie zależy"

Naczelny rabin Ukrainy Mosze Reuven Azman apeluje zarówno do władz izraelskich, jak i ukraińskich, by nie dopuściły do pogorszenia relacji pomiędzy państwami. - Jestem gotów do tego, by ukraińska strona upoważniła mnie do wyjazdu do Izraela. Pojadę tam i będę tłumaczył po raz kolejny, po to, by złagodzić to, co się wydarzyło. Zrobię wszystko, co ode mnie zależy - oznajmił w ukraińskich mediach.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Izraelskie czołgi Merkawa mogą trafić do "państwa w Europie" Izrael prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży swojego czołgu Merkawa dwóm krajom, w tym jednemu w Europie. Byłby to pierwszy przypadek eksportu tego flagowego pojazdu bojowego - poinformowało izraelskie Ministerstwo Obrony.

Od początku rosyjskiej agresji Izrael zajął neutralne stanowisko, nie dostarcza też Ukrainie broni czy systemów obrony przeciwlotniczej. W czerwcu Netanjahu tłumaczył taką decyzję tym, że izraelska broń mogłaby trafić w ręce Rosjan, a stamtąd do Iranu.