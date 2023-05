Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 437 Trwa inwazja Rosji na Ukrainę, rozpoczęta 24 lutego 2022 roku. W piątek szef Grupy Wagnera zapowiedział odwrót swoich sił z Bachmutu, o który walki trwają od 9 miesięcy.

Szijjarto zareagował na słowa ambasadora USA na Węgrzech, Davida Pressmana, który skomentował odbywającą się w Budapeszcie konferencję Amerykańskiej Koalicji Konserwatywnej Akcji Politycznej.

Podczas jej obrad premier Viktor Orbán wzywał do powrotu Donalda Trumpa, co do którego wierzy, że umiałby zapobiec wojnie między Rosją a Ukrainę, a teraz doprowadziłby do zawarcia pokoju.



David Pressman, ambasador USA na Węgrzech, skomentował konferencję króko, mówiąc, że Węgry powinny zająć się wojną na Ukrainie, a nie "urojonymi problemami".