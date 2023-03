Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 384 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja wyraziła gotowość do przedłużenia tzw. porozumienia zbożowego o 60 dni.

W czasie konferencji prasowej w Sztokholmie Kristersson mówił, że od czasu szczytu NATO w Madrycie w czerwcu 2022 roku było jasne, iż droga Finlandii do Sojuszu będzie prostsza i że obecnie jest coraz bardziej prawdopodobne, że Finlandia wejdzie do NATO pierwsza.



Turcja oskarżała zarówno Finlandię, jak i Szwecję, że kraje te udzielają azylu Kurdom i Turkom, których Ankara uważa za osoby związane z organizacjami terrorystycznymi. W ubiegłym miesiącu szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu zasygnalizował jednak, że Ankara przychylnie patrzy na kandydaturę Finlandii, nie może się natomiast zgodzić na akces Szwecji do NATO.

Aby oba kraje nordyckie zostały członkami NATO zgodę muszą wyrazić wszystkie państwa należące do Sojuszu. Jak dotąd zgody takiej nie wyraziły Turcja i Węgry.

Dotychczas Finlandia i Szwecja, blisko współpracujące militarnie, działały tak, by wejść do Sojuszu wspólnie. Oba kraje jednocześnie złożyły wniosek o członkostwo w NATO zrywając z długą polityką neutralności, co było spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę.

Teraz jednak Kristersson przyznał, że "nie jest wykluczone", iż decyzje ws. Szwecji i Finlandii NATO zapadną osobno.

W Szwecji mieszka ok. 100 tys. Kurdów

Oscar Stenström, główny szwedzki negocjator w procesie akcesyjnym do NATO twierdzi, że Sztokholm spełnił wszystkie warunki wymagane przez Turcję.



Turcja nadal ma jednak zastrzeżenia do aktywności w Szwecji ugrupowań, zwłaszcza kurdyjskich, które, według Ankary, są organizacjami terrorystycznymi lub powiązanymi z terrorystami. W Szwecji mieszka ok. 100 tys. Kurdów podczas gdy w Finlandii - ok. 15 tysięcy.



Kristersson przyznał, że ostateczna decyzja w sprawie członkostwa Szwecji w NATO jest w rękach Turcji. Dodał, że Szwecja jest gotowa na sytuację, w której Finlandia wejdzie do NATO bez Szwecji.



Premier Szwecji podkreślił przy tym, że kwestia nie dotyczy tego czy Szwecja zostanie członkiem NATO, lecz kiedy to się stanie.