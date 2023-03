Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 372 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zima, która była bardzo trudna dla Ukrainy, minęła.

Z kolei Rosja oskarża kraje Zachodu o to, że zmieniają prace nad agendą G20 w "farsę". Według Moskwy Zachód chce przerzucić odpowiedzialność za swoje gospodarcze niepowodzenia na Rosję.



- Musimy nadal wzywać Rosję, by zakończyli swoją agresywną wojnę i wycofali się z Ukrainy w imię międzynarodowego pokoju i stabilności gospodarczej - mówił na szczycie sekretarz stanu USA, Antony Blinken (tak wynika ze szkicu jego wypowiedzi, która została wygłoszona za zamkniętymi drzwiami, w czasie rozmów ministrów spraw zagranicznych.



- Niestety to spotkanie znów jest zakłócane przez niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę przeciw Ukrainie - dodał.

- Niestety to spotkanie znów jest zakłócane przez niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę przeciw Ukrainie - dodał.

Blinkena poparli szefowie MSZ Niemiec, Francji i Holandii.

- Niestety jeden członek G20 powstrzymuje wszystkich pozostałych 19 członków od skupienia wysiłków na kwestiach, dla których G20 zostało stworzone - mówiła szefowa MSZ Niemiec, Annalena Baerbock, w czasie spotkania, zwracając się do Siergieja Ławrowa, szefa MSZ Rosji.



Baerbock wezwała Ławrowa do tego, by Rosja wróciła do realizacji układu o kontroli zbrojeń strategicznych, New START i wznowienia dialogu z USA w tej sprawie. - Ponieważ Chiny słusznie wskazały w swoim 12-punktowym planie, że trzeba odpowiedzieć na zagrożenie związane z użyciem broni atomowej - dodała.



W ubiegłym tygodniu Putin ogłosił decyzję o zawieszeniu udziału Rosji w układzie New START. Putin oskarżył Zachód - bez przedstawiania dowodów - o bezpośredni udział w próbach uderzeń na rosyjskie lotniska.

Premier Indii Narendra Modi, wezwał szefów MSZ państw G20 do znalezienia wspólnego stanowiska w sprawach globalnych

Francuska minister spraw zagranicznych, Catherine Colonna, mówiła na szczycie G20, że wojna na Ukrainie "szkodzi niemal każdemu państwu na planecie, jeśli chodzi o żywność, energię, inflację".



Tymczasem Ławrow stwierdził, że Zachód "zmienia prace nad agendą G20 w farsę" i "stwarza przeszkody dla eksportu produktów żywnościowych z Rosji".



Szef MSZ Rosji zarzucił też Zachodowi, że ten "bezwstydnie grzebie" porozumienie zbożowe zawarte przez ONZ, Turcję, Rosję i Ukrainę 22 lipca 2022 roku. Na mocy porozumienia ukraińska żywność może być transportowana drogą morską z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym.



Tymczasem gospodarz szczytu, premier Indii Narendra Modi, wezwał szefów MSZ państw G20 do znalezienia wspólnego stanowiska w sprawach globalnych.



Indie, które stoją w tym roku na czele grupy G20, nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę. New Delhi wzywa do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, jednocześnie zwiększając ilość ropy sprowadzanej z Rosji.