Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 328 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada ukaranie winnych ataku rakietowego na Dniepr.

Cleverly został w ostatnich dniach objęty sankcjami przez Rosję.

Komentując tę decyzję Moskwy Cleverly stwierdził, że jest to "cena wsparcia dla Ukrainy".

Brytyjski minister dodał, że jest szczęśliwy iż znalazł się na liście osób objętych przez Rosję sankcjami.

"Drogi Jamesie, nie rozumiesz" - napisała w odpowiedzi Zacharowa.

"To (objęcie sankcjami - red.) jest za antyrosyjski kurs (...). Ale wciąż jeszcze musisz odpowiedzieć za wsparcie dla reżimu w Kijowie i neonazizmu" - dodała.



Rosja wielokrotnie zarzucała obecnym władzom Ukrainy hołdowanie "ideologii neonazistowskiej". Rozpoczynając wojnę na Ukrainie Moskwa twierdziła, że robi to, by doprowadzić m.in. do "denazyfikacji" Ukrainy.



Wielka Brytania w poniedziałek potwierdziła, że wyśle na Ukrainę 14 czołgów Challenger II - będą to pierwsze, nowoczesne zachodnie czołgi, które trafią na Ukrainę po 24 lutego 2022 roku.